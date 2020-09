Synopsis : Blood Machines suit deux chasseurs de l’espace qui traquent une machine tentant de s’émanciper. Après l’avoir abattue, ils assistent à un phénomène mystique : le spectre d’une jeune femme s’arrache de la carcasse mécanique comme si cette dernière avait une âme. Démarre une course poursuite à travers l’espace pour comprendre la nature de ce phénomène.

♥♥♥♥ ♥

En 2016, un petit ovni audiovisuel faisait connaître le nom de Seth Ickerman aux (vrais) aficionados de musique électronique et aux (plus curieux des) cinéphiles. Derrière ce pseudonyme, deux français, Raphaël Hernandez et Savitri Joly-Gonfard, réalisateurs du clip Turbo Killer pour le musicien Carpenter Brut. Ce court métrage d’un peu plus de quatre minutes reflétait un travail visuel de haut vol, entrelaçant une esthétique pop et univers psychédélique tout droit débarqué d’une case de Métal hurlant. Loin de se limiter à une simple illustration musicale, Turbo Killer condensait un imaginaire qui se devait tout naturellement d’être transposé sur grand écran. C’est aujourd’hui chose faite avec Blood Machines, moyen métrage qui récupère à son compte l’énergie formelle du court Turbo Killer en développant son récit à travers une ambiance SF aux accents mythologiques. La relation du corps à la machine se creuse d’une réflexion sur le rapport des sexes hautement actuelle mais, heureusement, privée de toute velléité didactique. Car c’est bien l’atmosphère qui prédomine ici, et dont l’originalité invite à la formulation de nouveaux concepts. « Film plastique » ou « clip cinématographique », Blood Machines assume sa différence, quitte à laisser parfois son spectateur perplexe. Car si l’excellente qualité des effets numériques (récompensés par un Génie Award des Effets visuels au Paris Images Digital Summit) assure la dimension opératique du film, leur monumentalisme plombe parfois l’intérêt de l’intrigue. Qu’importe sans doute face à la sidération que nous procurent ces vastes décors polychromatiques desquels se détache le lyrisme d’un corps rendu à sa nudité virginale. Reste de la vision du film une série d’affects qui concrétisent l’ambition première de ce projet : dépasser l’anecdote narrative pour viser une expérience totale des sens.

S’épanouissant dans les extrêmes, le film assure chacun de ses grands écarts formels par la maîtrise d’un rythme dont la réussite est d’autant plus impressionnante que le format du moyen métrage reste difficile à appréhender. La seconde qualité du film se situe du côté de ses coulisses. Bien que Blood Machines n’ait pas été réalisé dans les mêmes conditions que Turbo Killer (dont le plateau de tournage principal se situait dans le garage/atelier des deux cinéastes), le film conserve l’esprit Do it yourself de son prédécesseur.

Produit grâce au mini-studio français Logical Pictures, spécialisé dans les films de genre à budget limité, et à une campagne de financement participatif en deux temps (2016 et 2019), distribué par CGR Events, Blood Machines affirme la possibilité de combiner petits moyens et efficacité technique. Sur le plateau ou lors de la phase de post-production, l’expérience professionnelle des collaborateurs de création (parmi lesquels les excellents studios VFX Trimaran et Black Lab) a accompagné la débrouillardise habituelle des deux cinéastes.

Le court rappel de cette genèse permet de souligner l’importance tenue par Blood Machines dans le circuit de l’industrie cinématographique française et internationale.