Synopsis : Un couple d’Anglais, Tom et Evelyn, débarque dans la station balnéaire de Benavis pendant les festivités d’été. Préférant fuir la foule, ils prévoient de partir le lendemain pour la petite île d’Almanzora. Mais à leur arrivée, ils découvrent un village totalement abandonné de ses habitants. Bientôt, des enfants au comportement étrange font leur apparition. Et s’ils avaient quelque chose à voir avec la disparition de la population adulte ?

♥♥♥♥♥

Sorti en 1976, oublié puis redécouvert au mitan des années 2000 grâce à l’édition DVD proposée par la maison Wild Side Vidéo, Les Révoltés de l’an 2000 (auquel on préférera son titre original : ¿Quién puede matar a un niño?) vaut indéniablement que l’on s’y attarde et que l’on y revienne. Film d’horreur atypique, jouant des références pour mieux s’en distinguer, la production de Narciso Ibáñez Serrador profite d’abord d’un rythme propice au déploiement progressif. Sa durée (1h52), assez inhabituelle pour son genre et son époque, permet d’inscrire son récit dans une atmosphère plus angoissante que réellement horrifique. De fait, le cinéaste, par ailleurs auteur du scénario sous le pseudonyme de Luis Peñafiel, prend le temps de poser les bases de son récit et de détailler les caractéristiques de ses personnages principaux. Immédiatement, pourtant, une pesanteur dérangeante se dégage des plans larges sur l’horizon maritime de l’Espagne. Les regards hors-champ et la tranquillité feinte des personnages annoncent le drame à venir. Mais, là encore, Narciso Ibáñez Serrador préfère à l’exposition frontale les nuances de la distillation. Avant d’éclater pleinement, l’horreur se laisse entrevoir dans la clarté d’un paysage solaire plombant d’incertitudes. Car, à la manière de Romero, le cinéaste fait de sa figure criminelle la matière d’un discours critique. Les images d’archive ouvrant le film insistent sur la portée réelle de l’inversion notionnelle promulguée dans la suite du récit.

En confondant culpabilité et innocence, enfance et mort, Narciso Ibáñez Serrador ne fait pas que rejouer l’un des tropes du nouveau cinéma d’horreur des années 1970 (La Nuit des morts-vivants, encore, mais aussi L’Exorciste de Friedkin), mais assigne une trajectoire régressive à l’ensemble de son film. Le nouveau-né dévorant les entrailles de sa mère, le sourire de l’enfant qu’accompagne l’éclat de son regard diabolique, détournent les déterminismes habituels du genre (la traditionnelle possession) pour assumer un parti pris empreint d’ambiguïté. Car qui pourra en définitive juger l’acte perpétué par ces criminels en culotte courte ? Sans justifier, Narciso Ibáñez Serrador interroge la conscience du spectateur. Et c’est sans doute ici que réside la principale qualité de ¿Quién puede matar a un niño?

Pour cette belle édition Blu-ray, Carlotta propose une série de suppléments alléchants (dont certains étaient déjà présents dans la version DVD de Wild Side). La présentation par Fabrice du Welz insiste sur l’importance de l’héritage convoqué par le film que l’on retrouve dans les propos tenus par Guillermo del Toro, Juan Antonionio Bayona, Jaume Balaguero et Paco Plaza. Loin de l’hommage convenu, les réalisateurs interrogés soulignent le caractère d’initiateur incarné par Narciso Ibáñez Serrador qui, au-delà de ses seules productions cinématographiques, était une figure connue du petit écran espagnol. Une mention doit encore être faite du très instructif entretien réalisé avec le directeur de la photographie José Luís Alcaine qui revient longuement sur les particularités techniques du film (couleurs, lieux de tournage) tout en rappelant le rôle crucial de sa fonction dans la conception de l’atmosphère si singulière du métrage.