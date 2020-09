C’est la rumeur qui a affolé les internautes sur la toile ce samedi 19 septembre. L’acteur britannique pourrait être en bonne voie pour reprendre le rôle et succéder au mythique Daniel Craig.

Rumeur, rumeur, rumeur… Alors que Mourir peut attendre débarquera en novembre prochain dans les salles obscures, une question persiste toujours chez les fans de la saga : qui remplacera Daniel Craig ?

Ce cinquième opus, réalisé par Cary Juji Fukunaga (True Detective – saison 1), sera en effet le dernier film de Craig dans la peau de James Bond – personnage qu’il incarnait depuis 2006 – et marquera la fin d’une intrigue commencée par Casino Royal.

Depuis cette annonce, les spéculations s’accumulent sur la toile. Si les noms de Idris Ella, Cillian Murphy (Peaky Blinders), Richard Madden (Game of Thrones) ou encore Henry Cavill (Man of Steel) et même Harry Styles avaient été évoqués, c’est celui de Tom Hardy qui refait aujourd’hui surface dans la liste des têtes d’affiches présumées pour endosser le rôle de 007.

Connu pour être l’un des acteurs fétiches de Christopher Nolan (Inception, Dunkerque) et pour ses rôles dans Venom, Mad Max : Fury Road ou encore la série Peaky Blinders, Tom Hardy est un habitué des grosses productions. Il n’y aurait donc rien d’étonnant à le voir incarner l’agent secret dans les prochains volets.

Cette supposition, annoncée par The Vulvan Reporter et relayée par de nombreux sites américains comme We Got This Covered, a déclenché de nombreuses réactions chez les fans de la franchise, qui se réjouissent à l’idée de voir l’acteur enfiler le costume du célèbre espion.

Si Tom Hardy semble bien parti pour décrocher le rôle, il faudra attendre la fin de l’année, voire 2021, pour que les studios Universal Pictures mettent fin au suspense en officialisant le nom du successeur tant attendu.

Pour patienter, nous pourrons retrouver Craig une dernière fois sous sa couverture de 007 au cinéma le 11 novembre prochain. Pour rappel, ce nouveau chapitre mettra en scène l’agent secret profitant de sa retraite en Jamaïque, aux côtés de Madeleine Swann. Des événements et des adversaires de taille vont cependant venir le tirer de sa paisible retraite, le forçant à reprendre du service et s’allier avec la nouvelle 00 dans une nouvelle mission des plus périlleuses.

Olivia Daëron-Precy