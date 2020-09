Reporté au 11 novembre, le prochain opus de la saga James Bond se dévoile un peu plus dans un nouveau trailer truffé d’action.

Après une sa bande annonce dévoilée en décembre dernier, la superproduction, dont la sortie en salles était initialement prévue le 8 avril 2020, s’offre de nouvelles images inédites.

Dans ce nouveau chapitre, l’agent secret n’est plus en service et profite de sa retraite en Jamaïque, en compagnie de Madeleine Swann. Des évènements et des adversaires de taille vont cependant venir le tirer de son paisible exil, le forçant à s’allier à la nouvelle 00 au sein d’une mission des plus périlleuses.

Relayée par Deadline, l’alléchant et dynamique trailer de Mourir peut attendre (No Time to die) nous fait découvrir le personnage d’Ana De Armas (À couteaux tirés, Blade Runner 2049) et sa grande maîtrise de l’art du combat. De même pour Mashana Lynch, impressionnante dans son rôle de nouvelle 00. Les nouvelles images font également apparaître le personnage du redoutable Safin en action, incarné par Rami Malek (Bohemian Rhapsody).

Si aucune information supplémentaire n’est apportée concernant l’intrigue, le film s’annonce riche en scènes d’action et courses-poursuites, avec une mise en scène et un montage des plus rythmés, le tout dans une succession de décors insolites et exotiques. Les ingrédients typiques d’un bon James Bond.

Le film, réalisé par Cary Joji Fukunaga (True Détective, saison 1), est annoncé comme la conclusion d’une intrigue, qui avait débuté avec Casino Royale et qui comptait, entre autres, Skyfall (2012) et Spectre (2015), tous deux dirigés par Sam Mendes. Cet opus devrait être également la cinquième et dernière apparition de Daniel Craig dans la peau de James Bond, personnage qu’il incarnait depuis 2006. À ses côtés, plusieurs stars déjà présentes dans les volets précédents : Léa Seydoux, qui réendosse le rôle du Dr Madeleine Swann, ou encore Ralph Fiennes en tant que M, Jeffrey Wright.

Après avoir été reporté à cause de la pandémie du Covid-19, Mourir peut attendre sortira bien dans les salles françaises le 11 novembre prochain, distribué par Universal Pictures. Ce sera le plus long volet de la saga avec 2h43 au compteur. De quoi ravir les fans de la franchise !

Olivia Daëron-Precy