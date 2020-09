Résumé : Ce texte est un essai car il essaie. Il essaie de démontrer ce qu’est Rocky. Il opte alors pour une vision tantôt personnelle tantôt analytique. Sa seule ambition est de faire partager un point de vue sur des films et, parfois, d’éclairer leurs enjeux par une interprétation subjective, empreinte de mon histoire, de mon expérience, de la relation intime et privilégiée que j’ai développée avec cette œuvre. Ce texte n’a pas la prétention d’apporter des analyses indiscutables, au contraire, il voudrait pouvoir ouvrir une voie que l’on est libre de suivre et de poursuivre ou non. C’est un regard amoureux qui est posé sur cette œuvre, un regard bienveillant aussi. Les jugements à l’emporte-pièce n’ont pas leur place dans ces lignes. La nécessité de ce texte vient de ce que, aujourd’hui encore, la saga Rocky est encore bien trop souvent déconsidérée par commodité. Il y a encore un très grand vide dans la littérature cinématographique en ce qui concerne cette série et l’intention de ce texte est de, modestement, tenter d’en combler une part.

♥♥♥♥ ♥

L’idée de ballade qui anime l’écriture de cet ouvrage consacré à la saga des Rocky touche d’abord le ton promulgué par l’auteur. Professeur de lettres modernes, Quentin Victory Leydier choisit en effet de débuter son étude par un rappel sur les principes, écarts et limites qui fondent la légitimité du “bon goût” auto-proclamé. Si le personnage de Rocky et, partant, son créateur, Sylvester Stallone, a longtemps été relégué dans la catégorie du cinéma de divertissement (dans le meilleur des cas) ou considéré comme le promoteur d’une idéologie conservatrice (dans le pire des cas), Victory Leydier prend le temps d’interroger cette catégorisation hâtive. C’est donc à une réhabilitation de la figure du célèbre boxeur de celluloïd que s’attelle l’auteur. Réhabilitation idéologique mais aussi dramaturgique et formelle. En analysant l’ensemble des films de la franchise, l’ouvrage revient sur ses différents mérites, son audace et son inventivité souvent mésestimée. L’articulation narrative entre chaque épisode, l’évolution des caractéristiques du personnage et l’usage de certains procédés (la bande musicale, le grain de l’image) invitent à redécouvrir l’énergie émotionnelle déployée par le parcours de Rocky. Car c’est bien le caractère empathique des films qui intéresse d’abord Victory Leydier. De fait, son argumentation propose une place de choix au personnage d’Adrian, épouse et premier adjuvant de Rocky. Cette prise en compte permet, à nouveau, de mettre en cause un certain nombre de suspicions et d’attaques dont les différents films firent les frais au fil des décennies (machisme et politisation à outrance). L’intérêt de l’ouvrage se situe aussi dans sa volonté de dépasser la simple approche analytique pour développer un discours sur le rapport du film à son spectateur.

L’individualité du sujet prime donc, l’auteur fantasmant des dialogues avec Stallone pour mieux retrouver quelque chose de la posture socratique : interroger l’œuvre ou le concept pour se retrouver soi-même. Si les arguments exposés par Victory Leydier se déploient dans une clarté exemplaire, on regrette malgré tout que son analyse n’ait pas profité de certains prolongements. Ainsi d’un comparatif avec certaines productions contemporaines (on pense notamment à la saga des Die Hard) qui auraient permis de souligner l’importance du legs laissé par Rocky au (meilleur du) cinéma contemporain. On doit cependant féliciter cette fructueuse tentative qui touche au but en assumant son originalité stylistique sans oublier de recourir aux références afin d’inscrire sa prose dans une perspective plus scientifique.