Résumé : Tout Chabrol ? Plus qu’une promesse, un défi ! Il faut dire qu’en plus de 50 ans de carrière, l’homme n’a pas chômé : cinquante-sept films bien sûr, mais aussi vingt-quatre téléfilms, deux mises en scène de théâtre, des prestations comme acteur, sans oublier tous les articles écrits précédemment pour les Cahiers du cinéma. Et dire qu’en chemin, le bonhomme a abandonné des projets…Tout Chabrol, fidèle à son titre, présente tout cela dans un livre-promenade, joyeux et documenté. Un travail méthodique qui étudie chaque œuvre, la replace dans le contexte de l’époque, les repères biographiques et la réception critique – parfois mordante – de chacune d’elle. Tout Chabrol restitue surtout l’essentiel : la personnalité de cet homme hors-normes. Plus de 3.500 citations, de Chabrol mais aussi de ses proches, dressent le portrait de l’homme du Beau Serge et de La Cérémonie, vif, brillant et facilement sarcastique. Un homme attachant et attaché à ses techniciens fidèles, ses acteurs fétiches et à sa famille avec lesquels il aimait tant travailler. Tout Chabrol, toute une vie !

Annonçons-le tout de go : cet ouvrage remporte le défi lancé par son titre. En optant pour une traditionnelle approche chronologique, Laurent Bourdon, journaliste, homme de radio et déjà auteur du Dictionnaire Hitchcock (Larousse, 2018) et Les Pépites de la critique cinéma (Dunod, 2018), narre les mille et une péripéties qui jalonnèrent la vie et la carrière de Claude Chabrol. Deux avantages à cette structure. D’abord, celui de s’adresser au plus grand nombre ; ensuite, d’éviter les raccourcis ou omissions délibérées que l’on retrouve assez souvent dans les monographies consacrées au réalisateur français. Le mérite de ce projet est donc de parvenir à toucher à l’exhaustivité de son sujet en associant grands événements, éléments biographiques et anecdotes professionnelles (association qui, on le sait, fait le prix de toute Histoire du cinéma). De fait, l’exemplarité du cinéma de Chabrol se relativise par la reconnaissance d’un éclectisme dont le caractère inégal de sa filmographie fait directement écho. Le cinéaste le reconnaissait d’ailleurs lui-même : à la différence de Truffaut ou de Rivette, se salir les mains ne lui faisait pas peur, quitte à abandonner sa couronne d’auteur pour lui préférer le tablier tâché de l’artisan. Cet esprit touche à tout se retrouve dans ses goûts cinéphiliques, Bourdon prenant soin de revenir longuement sur son activité de critique au sein des Cahiers du cinéma. La mention de certains de ses plus célèbres articles permet de prendre le pouls d’une écriture habile et assuré dans ses goûts et à travers lesquels on retrouve les futures références de son (meilleur) cinéma (Fritz Lang et Alfred Hitchcock en tête).

Cette cohérence thématique répond à la recherche d’un décalage constant que l’on retrouve à travers sa volonté d’explorer les potentialités du récit romanesque, de la dramaturgie scénographique ou du médium télévisuel. Ces (dés)accords, Bourdon les développe à travers un cheminement unique qui s’attarde sur chaque production à travers des chapitres plus ou moins généreux mais toujours complets, revenant sur les origines des projets, les conditions de tournage et un tour d’horizon de la revue de presse qui accompagna la sortie des films. Une entreprise solide en somme et qui évite le plus souvent de se réduire à la simple énumération.

Accompagné de nombreuses illustrations noir et blanc et d’instructives annexes (revenant notamment sur les plus fidèles acteurs et actrices du cinéaste, de Stéphane Audran à Isabelle Huppert), cet ouvrage satisfera les lecteurs les plus exigeants et se pose comme une indéniable base à qui souhaiterait mieux connaître le cinéma de Chabrol.