Synopsis : Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. Quand du jour au lendemain leur mère disparait, une nouvelle vie s’organise avec l’aide de ses meilleures amies. Rocks va devoir tout mettre en œuvre pour échapper aux services sociaux.

♥♥♥ ♥♥

Sarah Gavron a commencé sa carrière de cinéaste en 2008 avec Rendez-vous à Brick Lane qui raconte l’arrivée d’une jeune bangladaise mariée de force dans une cité londonienne. En 2015, elle est revenue avec Les Suffragettes sur le mouvement pour l’obtention du droit de vote des femmes en Angleterre avec un casting cinq étoiles. Ici, les figures féminines sont toujours au centre du récit. Gavron nous replonge dans un décor similaire à celui de son premier film mais s’essaie à un autre registre, l’approche quasi documentaire et réaliste. Ce regard s’apparente même à l’improvisation, avec une majorité d’acteurs non-professionnels pour suivre le périple de Shola (Bukky Bakray), aka Rocks, après le départ soudain de sa mère. Cette dernière laisse à l’adolescente la charge de son petit frère Emmanuel (D’angelou Osei Kissiedu) avec pour seule explication une brève lettre, en plus d’une enveloppe contenant un peu d’argent. Ce résumé et l’affiche qui l’accompagne jouent ainsi sur deux tableaux : le premier indique la manière dont Rocks et Emmanuel vont affronter la situation d’abandon parental, la seconde reprend les codes esthétiques du teen movie centré sur une bande d’amies. Un mélange intéressant qui met en avant l’épreuve qu’elle traverse dans sa vie de jeune fille de quinze ans avec ses rêves, sa scolarité, ses passions et ses copines. L’adolescence y est montrée comme un âge où le groupe est essentiel. L’introduction de son background renforce ce personnage de manière plus complexe et réelle. À cela s’ajoute l’excellente première performance devant les caméras de Bukky Bakray. L’actrice en herbe incarne parfaitement une héroïne attachante à la personnalité solaire.

Cette envie originelle de faire un film collaboratif ne se contente pas d’imaginer la vie de Rocks et ses amies, mais s’inspire de la réalité que vivent les filles de cet âge dans un quartier londonien populaire, avec en fil conducteur un évènement dramatique. Un peu comme Nikki Reed, qui avait débuté sa carrière d’actrice en coécrivant le scénario de Thirteen avec Catherine Hardwicke, inspiré de ses treize ans, le script de Rocks part des expériences personnelles des comédiennes dont la plupart ont été repérées parmi les élèves d’un collège à Londres. Une bonne idée de la part de la réalisatrice et de ses deux scénaristes. Si le récit annoncé comme un Ken Loach au féminin s’éparpille parfois trop et donne l’impression de survoler l’ensemble, il ne tombe jamais dans le pathos. À l’image de cette jeune fille, il adopte une tonalité radieuse qui laisse place à un certain optimisme. Ce regard très actuel permet un véritable renouveau du genre. Rocks dresse ainsi le portrait authentique de cette jeunesse féminine contemporaine et multiculturelle.