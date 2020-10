Le réalisateur Jean-Pierre Jeunet tourne actuellement son prochain long-métrage, attendu sur Netflix et qui mettra en vedette Elsa Zylberstein, Isabelle Nanty, Stéphane de Groodt et bien d’autres encore.

C’est en ce début octobre qu’a donc débuté le tournage de cette comédie satirique et futuriste intitulée BIGBUG, marquant ainsi le tant attendu retour de Jean-Pierre Jeunet à la réalisation après l’échec de L’extravagant voyage du jeune et prodigieux TS Spivet en 2013.

Le récit, situé en 2050, sera tourné entièrement en huis clos et s’intéressera au thème de l’intelligence artificielle. Il mettra en scène des résidents d’une maison enfermés avec leurs robots d’intérieur, dont le quotidien va être bouleversé par une terrible révolte d’androïdes.

« Nous tournons depuis 3 jours… Quel bonheur de voir les mots qui formaient des phrases qui formaient des dialogues qui formaient une histoire… devenir de la chair, de l’incarnation, grâce aux acteurs plein de talents et d’humour ! » commente Jean-Pierre Jeunet dans le communiqué Netflix.

Aux côtés d’Elsa Zylberstein, Isabelle Nanty et Stéphane de Groodt, un joli casting se dessine composé de Claude Perron, Youssef Hajdi, Claire Chust, François Levanta et Alban Lenoir. Familier de l’univers de Jeunet, André Dussollier prêtera une nouvelle fois sa voix au film.

Le scénario et les dialogues sont coécrits par Guillaume Laurant, cité aux Oscars et aux César pour le scénario de Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, film pour lequel il a été récompensé d’un BAFTA en 2002. On doit à ce collaborateur de longue date du réalisateur le roman dont a été adapté le magnifique film d’animation J’ai perdu mon corps, de Jérémy Clapin.

Pour ce nouveau projet à l’intrigue originale et décalée, Jeunet s’est entouré de certains de ses plus fidèles techniciens, comme Thomas Hardmeier (Into the night, Yves Saint Laurent) qui signera à nouveau la photographie après L’Extravagant voyage du jeune et prodigieux TS Spivet. Mais aussi Aline Bonetto (décoratrice), Madeline Fontaine (costumière) et Nathalie Tisser (maquilleuse). Toutes trois étaient déjà présentes sur les quatre derniers films du cinéaste.

À l’occasion d’un entretien avec le magazine Première, Jean-Pierre Jeunet s’est confié sur les difficultés à mettre le film en production. « On me disait qu’on ne saurait pas comment le vendre, à cause des robots » explique t-il. Après plusieurs rejets et quatre ans de travail, c’est finalement Netflix qui a donné son aval, en moins de vingt-quatre heures.

Si la plateforme de streaming n’a pas encore annoncé de date de diffusion, la creative manager Gaëlle Mareschi se réjouit de ce projet enthousiasmant : « Quel plaisir d’accompagner Jean-Pierre Jeunet dans son imaginaire fou, un genre unique, illustré par une galerie de personnages hauts en couleurs, à qui lui seul est capable de donner vie ! ».

Olivia Daëron-Precy