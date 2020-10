Steven Soderbergh revient avec un tout nouveau film indépendant, Let them all talk, prévu sur HBO Max en décembre prochain.

Après The Laundromat (l’affaire des Panama Papers) et The Flying Bird pour Netflix, le prolifique Steven Soderbergh, qui prépare la suite de Sexe, Mensonges et Vidéo, ne s’arrête plus et revient déjà avec Let them all talk, inspiré d’une nouvelle de l’écrivaine Deborah Eisenberg créditée au scénario.

Mais cette fois, c’est pour le compte de HBO Max. Les informations concernant l’intrigue restent encore très légères, bien que nous ayons une idée de la trame principale : des amis de longues dates se retrouvent lors d’une croisière et les discussions, plaisanteries et regrets vont bon train.

Le casting avait quant à lui été déjà confirmé. On y retrouvera notamment Meryl Streep, Lucas Hedges, Candice Bergen, Gemma Chan ou encore Dianne Wiest. Streep, qui collabore à nouveau avec le cinéaste après The Laundremat, a d’ailleurs confié que le film avait été tourné très rapidement, pour un budget très minime et tourné en seulement deux semaines.

Elle n’est d’ailleurs pas la seule a être surprise par ses méthodes de réalisation. Selon Playlist, Dianne Wiest avoue n’avoir vu aucun équipement, hormis pour le son : « Steven tenait la caméra dans un fauteuil roulant. Tout ce qui sert à faire des films, comme les lumières et les camions, étaient inexistants. Seulement Steven et cette nouvelle caméra numérique ».

Sans compter sur la totale improvisation des dialogues. Comme l’écoque IndieWire, les acteurs n’ont eu en effet aucun script sur le tournage, ni aucune réelle idée de ce qu’ils devaient dire. Des méthodes avec lesquelles Steven Soderbergh a l’habitude de travailler mais qui restent encore pour certains toujours aussi surprenantes.

Si le réalisateur américain a déjà sur le feu un autre film pour la chaîne et WarnerMedia, No Sudden Move, avec Don Cheadle, Benicio del Toro, David Harbour, Jon Hamm, Ray Liotta, Let them all talk est planifié sur HBO Max en décembre prochain.

Slovène Vestris

