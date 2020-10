Netflix a récemment dévoilé la première bande annonce de Le Blues de ma Rainey qui mettra en scène Viola Davis et l’acteur décédé cet été, Chadwick Boseman.

C’est la dernière fois qu’on le verra à l’écran. Décédé en août dernier des suites d’un cancer, Chadwick Boseman a voulu finir ses projets et sera ainsi à l’affiche du long métrage de George C. Wolf, Le Blues de ma Rainey (Ma Rainey’s Black Bottom).

Le super-héros de Black Panther incarnera le rôle du trompettiste Levee, aux côtés de Viola Davis, première actrice afro-américaine à avoir remporté à la fois un Tony, un Emmy et un Oscar. On la retrouvera dans le rôle principal, Ma Rainey, artiste avant-gardiste surnommée « la mère du blues ».

Le pitch ? Dans les années 1920 à Chicago, une troupe de blues doit évoluer au milieu des tensions raciales de l’époque. Inspiré d’une histoire vraie, il s’agit de l’adaptation cinématographique de la pièce de théâtre Ma Rainey’s Black Bottom d’August Wilson, écrite en 1982 et lauréat à deux reprises du prix Pulitzer. Un hommage à la force extraordinaire du blues et à ces artistes qui refusent de laisser les préjugés de la société dicter leur valeur.

Ce film mettra en scène ainsi cette chanteuse de blues et contera sa relation houleuse avec ses producteurs et les propriétaires de clubs blancs.

Netflix a déjà confirmé sa sortie en décembre 2020 et dévoile les premières images dans un trailer tout en musique. On y découvre une Viola Davis, charismatique et révoltée, et un Chadwick Boseman, déterminé à trouver à la fois sa place dans cette nouvelle troupe, le monde de la musique et la société de l’époque.

À la tête de la production, l’acteur Denzel Washington (qui retrouve Viola Davis après l’avoir dirigée dans Fences et Antwone Fisher), Todd Black et Dany Wolf. La musique a quant a elle été composée et gérée par Branford Marsalis. Quant au scénario, il est écrit par Ruben Santiago-Hudson.

Le Blues de ma Rainey sera diffusé sur Netflix le 18 décembre prochain, quelques jours avant Noël. De quoi égayer les fêtes de fin d’année.

Solène Vestris