Le thriller Black Crab actuellement en préparation chez Netflix, et réalisé par Adam Berg, marquera le grand retour de l’actrice Noomi Rapace dans sa Suède natale.

Adapté du roman acclamé de l’auteur suédois Jerker Virdborg par le réalisateur Adam Berg, dont ce sera le premier long métrage, Black Crab est un thriller existentiel qui se déroule dans une guerre civile à une époque qui pourrait très bien être la nôtre.

Black Crab, c’est le nom de code donné à la mission confiée à une équipe de soldats chargés de livrer un colis qui pourrait mettre fin à la guerre mondiale. L’hiver est sans fin et les conditions extrêmes. Équipés de patins à glace, ignorant ce qu’ils portent, ou à qui ils peuvent faire confiance, au cours de la mission, les soldats remettent en question leurs croyances et s’interrogent sur ce qu’ils sont prêts à sacrifier pour leur propre survie.

Depuis sa brillante interprétation de Lisbeth Salander, la hackeuse gothique de la trilogie Millenium adaptée des romans de Stieg Larsson, l’actrice suédoise mène une carrière internationale, enchaînant blockbusters (Prometheus, Alien Covenant, Seven Sisters…) et séries télévisées (Jack Ryan…).

Dans un entretien pour Deadline, Noomi Rapace qui n’a pas tourné de films scandinaves depuis Babycall de Pal Sletaune sorti en 2012 et Beyond de Pernilla August en 2010, a partagé son enthousiasme de revenir en Suède pour jouer dans Black Crab. « Mon premier film suédois depuis des années ! a-t-elle déclaré. J’ai hâte d’entreprendre ce voyage, d’explorer les ombres humaines et de traverser les rêves brisés d’un monde à la limite. Survivre, oui mais à quel prix ? »

Pour Mattias Montero, fondateur et producteur du film avec Malin Idevall dont leur société Indio est basée à Stockholm, c’est une nécessité de raconter l’histoire de Black Crab aujourd’hui.

« Quand vous êtes Suédois », a-t-il confié sur Deadline « vous grandissez en sachant que vous vivez dans un pays de paix et d’égalité, en toute sécurité ici. Mais dernièrement, nous avons tous appris à quel point nos sociétés sont fragiles en raison des pandémies, des guerres civiles, du réchauffement climatique et du chaos économique. Quel effet ça ferait de se réveiller un jour dans une Suède totalement détruite et déchirée par la guerre ? Produire Black Crab, c’est comme lancer une pièce et, d’un point de vue scandinave, montrer ce qui arrive à l’humanité lorsque le chaos arrive. C’est une grande production, et grâce à Netflix, nous pouvons raconter cette histoire suédoise à un public mondial. »

David Kosse, vice-président du film original international chez Netflix, a déclaré : « Ce projet combine tellement de grands attributs : une histoire fascinante, une équipe créative forte et bien sûr une actrice principale incroyablement talentueuse. Nous attendons avec impatience une excellente collaboration avec Adam et l’équipe d’Indio et sommes convaincus que nos membres en Suède et dans le reste du monde apprécieront ce film. »

Netflix sortira Black Crab en 2022. Aucune date de sortie n’a encore été fixée.

Odile Lefranc