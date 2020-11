Le réalisateur espagnol Isaki Lacuesta prépare un film qui relatera l’histoire d’un survivant de l’attaque terroriste au Bataclan. Le tournage aura lieu début 2021, avec dans le rôle principal l’acteur argentin Nahuel Perez Biscayart.

Adapté du récit autobiographique Paz, amor y death metal de Ramon Gonzalez, le film reviendra sur l’attaque du Bataclan et abordera surtout ses effets psychologiques ultérieurs sur un jeune couple survivant qui entreprend un long chemin de reconstruction.

« Il ne s’agit pas du tout d’un film sur l’attentat en lui-même, ou sur les terroristes, mais sur l’après de gens qui y étaient« , a précisé Julien Vidal de la société de production Noodles qui coproduit le projet. Selon Variety, Aucun tournage n’est prévu dans la salle de spectacle meurtrie par l’attaque.

L’acteur argentin Nahuel Perez Biscayart récompensé du César du meilleur espoir masculin en 2018 pour sa performance dans 120 Battements par minute sur les années sida, tiendra le rôle principal. L’actrice française Noémie Merlant (Portrait de la Jeune fille en feu) interprètera sa compagne.

La réalisation de cette coproduction franco-espagnole ambitieuse a été confiée à Isaki Lacuesta. Considéré comme le représentant du renouveau du cinéma espagnol indépendant, le réalisateur catalan, a remporté deux Coquillages d’Or à San Sebastian pour son docufiction Los Pasos Dobles et son film Entre dos aguas.

Ce projet, baptisé pour le moment Un año, una noche (Un an, une nuit), représente pour Isaki Lacuesta, qui a coécrit le scénario avec sa partenaire d’écriture régulière Isa Campo et le scénariste Fran Araujo, la plus importante production internationale dans laquelle il a été impliqué jusqu’ici.

« C’est une tentative de faire du cinéma d’auteur à un niveau européen, plutôt qu’en Espagne, où les films d’auteur sont généralement très petits », explique-t-il sur le site de Variety.

À la production participent StudioCanal et Bambu Productions, la société espagnole spécialisée dans la création de séries d’époque (Grand Hotel, Velvet et Les demoiselles du téléphone), à travers sa division de production cinématographique Mister Fields and Friends, et La termite, le producteur d’Isaki Lacuesta et Isa Campo. Du côté des Français, elle sera assurée par Jérôme Vidal et Julien Naveau de Noodles Productions.

Bambu cherche à répondre à l’énorme demande de contenus en espagnol, englobant des séries commerciales, des séries avec du contenu journalistique, des séries documentaires et des longs métrages. Un año, una noche sera ainsi la troisième production cinématographique de Bambú après Malasaña 32 d’Albert Pintó, créée avec succès en Espagne en février 2020, et El verano que vivimos de Carlos Sedes, présenté au dernier Festival de San Sebastian.

Après avoir passé plus d’une décennie à récolter quelques réussites consécutives dans la fiction télévisuelle espagnole, les fondateurs et producteurs de Bambu – Ramón Campos et Teresa Fernández-Valdés – semblent déterminer à conquérir également le grand écran.

Odile Lefranc