Jamie Bell et Margaret Qualley vont interpréter le duo légendaire Fred Astaire et Ginger Rogers dans le biopic Fred & Ginger réalisé par Jonathan Entwistle à partir d’un script d’Arash Amel.

Ce biopic reviendra sur l’histoire d’amour, à la ville comme à l’écran, entre les deux stars de la comédie musicale, Fred Astaire et Ginger Rogers.

En l’espace de dix films, en commençant par Carioca (Flying Down to Rio) en 1933 jusqu’à Entrons dans la danse (The Barkleys of Broadway) en 1949, Astaire et Rogers ont formé l’un des plus merveilleux couples dansants de la comédie musicale américaine. D’abord pour la RKO puis pour la MGM.

Ce duo virtuose et magique à l’aise quelles que soient les exigences et la complexité des chorégraphies a révolutionné l’art du couple en danse au cinéma et s’est imposé comme le maître du genre avec des chorégraphies stupéfiantes ; comme Let’s call the whole thing off dans Shall we dance où le duo danse en patins à roulettes.

Après Donnybrook de Tim Sutton, c’est la deuxième fois que Jamie Bell et Margaret Qualley se retrouvent réunis dans un long-métrage.

Les deux acteurs qui ont tous les deux reçu une solide formation de danse se sont déjà illustrés par leur talent de danseurs dans des précédents films.

Jamie Bell s’est justement fait connaître avec Billy Elliot où il incarnait un jeune garçon passionné de danse classique, récompensé du BAFTA du Meilleur acteur. Depuis il mène une carrière internationale tournant aussi bien avec Clint Eastwood, Thomas Vinterberg ou encore Peter Jackson. Il a récemment interprété le personnage de Bernie Taupin dans le biopic sur Elton John Rocketman. On pourra bientôt le voir face à Michael B. Jordan dans le film d’espionnage Without Remorse de Tom Clancy.

Margaret Qualley, actrice et mannequin, fille d’Andy Mac Dowell, a quant à elle montré ses talents de ballerine dans la série télévisée Fosse/Verdon et un spot publicitaire pour un parfum de Kenzo réalisé par Spike Jonze.

Qualley tourne actuellement la nouvelle série de John Wells Maid pour Netflix prévue en 2021. Elle était récemment à l’affiche de Once Upon A Time…in Hollywood de Quentin Tarantino, et des films comme The Nice Guys et The Leftovers.

Fred & Ginger sera réalisé par Jonathan Entwistle à qui l’on doit les séries Netflix The End of the F***ing World et I Am Not Okay With This.

Aucune date de sortie n’a pour l’instant été annoncée.

Odile Lefranc