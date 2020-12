Disparu le 2 décembre 2020, le dessinateur et scénariste de bande dessinée Richard Corben laisse derrière lui une œuvre hautement admirable marquée par le génie d’un style difficilement classable.

Diplômé du Kansas Art Institue en 1965, le dessinateur Richard Corben (1940-2020) fait ses premières classes dans le secteur de l’animation avant de débuter sa carrière de scénariste et dessinateur de bande dessinée.

Ce sont les revues Creepy, Eerie et Vampirella, 1984 et Comix International qui accueillent ses premiers travaux d’envergure. Ces publications marquent l’imaginaire adolescent des années 1970 et du début des années 1980, prolongeant l’esprit mauvais genre qui avait fait la popularité de la maison EC Comics (The Crypt of terror ; Weird Science ; Mad…).

Corben conservera ce tempérament à travers ses parutions ultérieures, trouvant son terrain d’élection au sein des revues Heavy Metal et Métal Hurlant ou auprès des Humanoïdes Associés qui firent découvrir au lectorat francophone son style à la croisée des genres et des tendances.

Car si les plus fameuses bandes dessinées de Corben s’inscrivent dans l’univers de la SF et de la fantasy (Rolf ; La Saga de Den ; Razar le lâche ; Monde mutant…), l’auteur prend soin de conférer une légitimité à ses délires créatifs à travers une colorisation particulièrement soignée propre au recours de l’aérographe (pistolet à peinture miniature). De fait, son œuvre marque la rencontre réussie entre un grotesque assumé et une volonté de réalisme qui atteste d’un authentique perfectionnisme. On retiendra ainsi ses brillantes adaptations des univers de H.P. Lovecraft et Edgar Allan Poe dans son album L’Antre de l’horreur (Panini Comics / Marvel Dark Side, 2007).

Cet aspect se retrouvait déjà dans sa première carrière d’animateur. Ainsi de son court métrage Neverwhere (dont le récit fut adapté par ses soins en bande dessinée en 1978) qui associe prises de vues réelles et animation à travers l’idée d’un passage entre deux mondes. D’inspiration surréaliste (on songe aux productions expérimentales de Jean Cocteau), ce coup d’essai obtient le prix CINE Golden Eagle en 1968, une reconnaissance dont bénéficiera l’ensemble de sa carrière de dessinateur, Corben enchaînant les distinctions jusqu’à obtenir en 2018 le Grand Prix de la ville d’Angoulême.