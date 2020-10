La vie du comédien et pionnier de l’humour afro-américain Richard Pryor sera adaptée en film. La réalisation, l’écriture et la production seront assurées par Kenya Barris pour le studio MGM.

Le projet a fait l’objet d’une âpre compétition entre les studios. C’est finalement MGM qui emporte la mise, annonce The Hollywood Reporter. Un enjeu de taille, car l’actualité se prête à explorer les racines de la culture afro-américaine. Or Richard Pryor est une figure incontournable. Le comédien et humoriste a posé les bases d’un style osé et percutant qui inspira d’autres artistes comme Eddie Murphy.

Politiquement correct à ses débuts dans les années soixante, Pryor imposa petit à petit un style plus cru et ancré dans la réalité, évoquant des thèmes tels que le racisme, la drogue, la sexualité. Il devint une star dans les années soixante-dix, apparaissant dans des émissions de télévision populaires : Sanford and Son, The Flip Wilson, et bien sûr le mythique Saturday Night Live dont il fut le premier invité afro-américain.

Il anima ensuite ses propres émissions The Richard Pryor Show et Pryor’s place. Il est apparu dans de nombreux films différentes (Blue Collar, Comment claquer un million de dollar, Superman III ou encore Lost Highway de David Lynch). Il fut le premier lauréat du Prix Mark Twain pour l’Humour Américain en 1998. Pryor nous a quitté en 2005 suite à un arrêt cardiaque, au terme d’une vie mouvementée.

Pour lui rendre un hommage digne de ce nom, il fallait au moins un héritier spirituel. Le réalisateur, scénariste et producteur Kenya Barris relève ainsi le défi. Il est essentiellement connu pour ses séries Black-ish et BlackAF. Il a également écrit les films Girls Trip, le Shaft de Netflix, ainsi que deux projets très attendu, Sacrées Sorcières de Robert Zemeckis et Un prince à New York 2.

Barris produira ce biopic via sa société Khalabo Ink Society. « La façon dont Pryor a fait ce qu’il a fait – avec une sincérité et une spécificité qui étaient à la fois lucide et autocritique, exprimées avec un inégalable niveau de vulnérabilité – c’était là toute la force de son œuvre. Pryor avait une voix qui n’appartenait qu’à lui et, de toute évidence, la comédie contemporaine dérive de ce qu’il a créé. Pour moi, c’est un film sur cette voix, l’aventure qui l’a façonnée, et ce qu’il a fallu pour qu’elle s’exprime. »

Barris est associé à la veuve de Pryor, Jennifer Lee Pryor, également productrice pour Tarnished Angel. « Ayant assisté à une partie de la vie de Richard en première ligne, je suis heureuse que le mystère de son génie soit finalement exploré et Kenya Barris est la personne parfaite pour cela. Richard et Kenya sont des frères créatifs », a-t-elle précisé. La production comprendra aussi Tory Metzger pour Levantine Film. Adam Rosenberg et Renee Witt se chargeront de la production exécutive.

Pour la distribution, Netflix dispose d’un droit de premier regard sur les œuvres de Barris dont la plupart sont disponibles sur la plateforme.

Raphaël Mussard