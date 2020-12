Lionsgate a récemment dévoilé la bande-annonce de Fatale, un thriller psychologique avec Hilary Swank et Michael Ealy.

La réalité n’est pas toujours telle qu’on la voit. Une leçon que le personnage de Michael Ealy apprendra à ses dépens dans Fatale réalisé par Deon Taylor (The Intruder).

Dans ce thriller psychologique, le scénario de David Loughery est centré sur Derrick (Ealy), un agent sportif à succès, qui voit sa vie parfaite disparaître lentement quand il découvre que sa folle aventure d’un soir était avec une détective de police déterminée (Swank) qui l’entraîne dans une conspiration meurtrière. Alors qu’il essaie de rassembler les pièces du puzzle, Derrick tombe plus profondément dans son piège, risquant sa famille, sa carrière et même sa vie.

Il est rare de voir Hilary Swank, l’actrice oscarisée à deux reprises (Boys don’t cry, Million dollar Baby) dans le rôle d’une séductrice manipulatrice. Quant à Michael Ealy, l’acteur solaire et charismatique retrouve pour la deuxième fois le réalisateur Deon Taylor avec qui il avait tourné dans The Intruder.

Mike Colter (Evil), Danny Pino, Damaris Lewis (BlacKkKlansman) et Tyrin Turner (Meet the Blacks) sont également à l’affiche.

Le film est coproduit par Roxanne Avent, cofondatrice avec Deon Taylor de la société de production indépendante : Hidden Empire Film Group à qui on doit la production de films comme Supremacy, Black & Blue, Traffik et The Intruder.

Hilary Swank participe également à la production. Fatale est le dernier film qu’elle a coproduit depuis What They Had sorti en 2018 et sa série Away pour Netflix, qui avait débuté en début d’année.

La crise sanitaire a retardé la sortie de Fatale, initialement prévue en octobre, mais dans ce contexte morose, Lionsgate a choisi de diffuser le film le 18 décembre dans certains cinémas américains. Il ne dispose pas encore de date de sortie en France.

Odile Lefranc