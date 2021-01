Vingt ans après Requiem for a Dream, le duo se reforme. Le réalisateur Darren Aronofsky retrouve l’acteur Jared Leto pour une production Blumhouse.

En 2000, le public n’était pas préparé à Requiem for a Dream ni à ce qu’il allait subir. Ce drame psychologique cruel sur le thème des addictions est aujourd’hui devenu un film culte. C’était la révélation d’un réalisateur, Darren Aronofsky, et d’un acteur, Jared Leto.

Leurs chemins se sont depuis séparés mais chacun a réussi dans son domaine. Leto est apparu dans de très nombreux films, aussi bien des œuvres indépendantes (Mr Nobody) que dans des blockbusters (Blade Runner 2049). Sa carrière a été récompensée d’un Oscar du meilleur second rôle masculin en 2014 pour Dallas Buyers Club. Quant à Aronofsky, il est ni plus ni moins l’un des réalisateurs les plus influents de ce début de XXIeme siècle, auteur d’oeuvres telles que Black Swan ou The Wrestler. Depuis son dernier film Mother ! en 2017, il n’avait plus beaucoup fait parler de lui.

Mais Deadline nous apprend que les deux artistes vont être de nouveau réunis. Sous l’égide de Blumhouse, la fameuse société de Jason Blum spécialisée dans les films d’horreur, ils se retrouvent pour un projet, intitulé Adrift (à la dérive). Ce film fantastico-horrifique en milieu maritime serait inspiré d’une histoire de Koji Suzuki, l’auteur de The Ring.

Un bateau de pêcheur découvre un navire abandonné à la dérive en plein océan. Alors que l’équipage décide de le remorquer, un jeune matelot est envoyé à bord de l’épave. Bientôt, des évènements étranges surviennent. S’agirait-il d’un vaisseau fantôme ?

Pour découvrir la réponse à cette question, il faudra attendre la sortie du prochain film de Aronofsky. En effet, Adrift n’est pas en priorité sur sa liste. Son projet le plus imminent est l’adaptation de la pièce de Samuel D. Hunter, The Whale. Un long-métrage produit par le concurrent direct de Blumhouse, le studio A24, connu pour ses films de genre sophistiqués. Brendan Fraser est annoncé pour tenir le rôle principal, celui d’un homme obèse et solitaire qui cherche à renouer avec sa fille.

En attendant de le retrouver sous la direction de son réalisateur fétiche, Jared Leto sera entre autres à l’affiche du thriller Une affaire de détails et du film de super-héros Morbius.

