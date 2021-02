Résumé : Qui peut réunir dans un même livre un critique de cinéma émérite, une ex-star du cinéma pornographique, un cascadeur de génie, un ancien coach sportif, une comédienne aussi talentueuse que renommée et un écrivain fou de cinéma asiatique ? La réponse pourra surprendre de prime abord, avant de devenir évidente : Jackie Chan ! En 2017, après 15 années où ses films n’avaient presque jamais atteint les écrans français, sort l’excellent The Foreigner. Jackie Chan, 63 ans, se rappelle à nos bons souvenirs et, dès lors, François Barge-Prieur a une idée folle : celle d’aller retrouver son idole de jeunesse ; de partir Sur les traces de Jackie Chan.



♥♥♥♥ ♥

Sur les traces de Jackie Chan prend la forme d’une aventure rêvée, entre la recherche fantasmatique et la véritable enquête de terrain. Déterminée par une passion dont l’origine remonte, comme souvent, à un souvenir de jeunesse, François Barge-Prieur, critique de cinéma, a choisi de partir en quête du célèbre acteur chinois. Rencontrer celui qui demeure l’une des stars les plus adulées du cinéma d’arts martiaux n’a rien d’une sinécure. L’impossibilité du contact direct oblige à l’emprunt de chemins de traverse. Aux multiples possibilités offertes par les réseaux sociaux répondent la multiplication de trajectoires dont les issues demeurent, définitivement, sujettes à caution. Qu’importe. Si Chan ne répond pas à l’appel, Barge-Prieur choisit d’approfondir sa quête par le recours à des regards extérieurs. Les entretiens réalisés avec l’ex-actrice pornographique et adepte d’arts martiaux, Céline Tran, le délégué général de la Semaine de la critique au Festival de Cannes, Charles Tesson, ou Cécile de France, qui tourna aux côtés de la star asiatique dans Le Tour du monde en 80 jours, offrent ainsi d’instructives pistes d’orientation. Le tempérament machiste de Chan, la question du corps et de l’effort physique, ou la corrélation du mouvement burlesque et de l’esprit enfantin, caractérisent la personnalité artistique de l’acteur dont Barge-Prieur rappelle l’évolution (professionnelle et représentationnelle) à travers un retour général sur ses films.

Si l’on aurait pu souhaiter la présence d’analyses plus fournies sur les singularités stylistiques de Chan, le ton subjectif emprunté par l’ouvrage ne peut que nous réjouir. Aussi partiale que synthétique, la réflexion de Barge-Prieur dépasse vite son premier objet d’étude pour envisager le rapport intime qui se lie entre le spectateur amoureux et la vedette du grand écran.

Parfois proche du roman dans son développement, l’écriture saisit au vol, et au mot près, le plaisir simple mais non moins important qui traverse chaque expérience cinéphilique. En résulte une impression d’accomplissement toute extérieure à la nature première d’une entreprise qu’on souhaiterait voir se prolonger auprès d’un autre acteur ou, pourquoi pas, à travers un second tome consacré à l’insaisissable Jackie Chan.