La suite de la comédie culte de John Landis, avec Eddie Murphy, sortira en mars sur Amazon Prime. Un nouveau trailer est disponible.

Souvenez-vous, dans les années 80, le prince Akeem du Zamumba, (Eddie Murphy) débarquait à New York en compagnie de son fidèle Semmi (Arsenio Hall) dans Un Prince à New York (Coming to America). Son objectif : trouver la femme de sa vie, quitte à rompre avec les traditions ancestrales. Le prince et son comparse découvrirent candidement la dure vie des New-yorkais en travaillant dans un fast food. C’est dans ce milieu modeste qu’il trouvera ce qu’il est venu chercher.

Trente ans après, ils reviennent. Cette fois, Akeem est à la recherche de son successeur. Il n’a eu que des filles avec sa femme Lisa, et doit repartir à New York pour retrouver un fils conçu hors mariage. Mais sa fille Meeka se sent tout à fait prête à assumer la charge royale. Les traditions vont encore être bouleversées au Zamunba.

Succédant à John Landis, le réalisateur Craig Brewer est aux commandes de cette suite. Connu pour Black Snake Moan, avec Samuel L. Jackson, il avait déjà dirigé Eddie Murphy dans l’excellent Dolemite is my name. Pour le casting, les anciens sont de retour : Arsenio Hall, Shari Headley, dans le rôle de l’épouse d’Akeem, et James Earl Jones, dans celui de son père. Du côté des nouveaux venus, le jeune humoriste Jermaine Fowler sera le fils illégitime, accompagné de son envahissante mère, Leslie Jones, vue dans le SOS Fantôme de 2016, tandis que KiKi Layne interprètera la fille rebelle. Last but not least, Wesley Snipes nous gratifie d’un rôle de méchant.

La bande-annonce semble fidèle à l’esprit du premier film. On retrouve avec plaisir les personnages originaux, notamment les vieux radoteurs du salon de coiffure. Cependant, contrairement à ce que laisse penser le titre, l’essentiel de l’action se déroule au Zamunba. On y sent l’influence de Black Panther, qui est d’ailleurs explicitement cité.

Un trailer qui nous convie donc le 5 mars à un voyage dans une Afrique imaginaire et déjantée. Originellement prévue en salle, cette suite ne sortira finalement que sur Amazon prime, pandémie oblige.

Un point sombre toutefois pour nous, spectateurs français. Nous ne bénéficieront plus de l’inimitable voix de Med Hondo. Le comédien et réalisateur, doubleur culte de Eddie Murphy, nous a en effet quittés en 2019.

Raphaël Mussard