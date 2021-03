Deux ans après le terrible incendie qui a ravagé la mythique Notre-Dame de Paris, le réalisateur du Nom de la Rose a entamé depuis le 9 mars, dans la cathédrale Saint-Etienne de Bourges, le tournage de Notre-Dame brûle ! Son projet est de reconstituer heure par heure le déroulé de cet événement tragique.

Le prochain film de Jean-Jacques Annaud devrait être une œuvre impressionnante, à la mesure de l’inoubliable drame. « Je suis incroyablement reconnaissant de pouvoir faire un film luxueux avec des moyens considérables dans une situation qui est extrêmement alarmante », a-t-il déclaré dans une interview à France Info.

Ce mardi 9 mars, la voûte de la cathédrale Saint-Etienne de Bourges seront les premières images tournées par son équipe. Le choix s’est porté sur cette église en raison de sa ressemblance frappante avec Notre-Dame de Paris, mais aussi pour « le magnétisme puissant et inspirant qui s’en dégage », selon le réalisateur.

Le scénario a été coécrit avec le célèbre scénariste Thomas Bidegain – connu pour ses collaborations régulières avec Jacques Audiard – qui lui ont valu de remporter deux fois le César du meilleur scénario avec Un prophète et De rouille et d’os. On lui doit également Les Cowboys, sa première réalisation.

Il s’agira d’un film choral, puisque le personnage principal restera Notre-Dame, l’unique star. Sans être un documentaire sur la tragédie, le récit souvent incroyable retracera les rebondissements et péripéties de cette nuit infernale. Comme Jean-Jacques Annaud l’explique sur France Info : « C’est un film qui comprend des éléments cinématographiques tellement invraisemblables… Je n’aurais pas osé faire ces rebondissements dramatiques, si ce n’était pas verrouillé sur la vérité. Je n’ai jamais écrit un scénario avec autant de bonheur, aussi rapidement. Ce scénario reflète à 98 % la vérité de la réalité. ».

Il sera coproduit par TF1, avec un gros budget et une équipe de plus de 200 personnes, selon RTL. Les acteurs seront en revanche peu connus du public, pour laisser la part belle à la Cathédrale. Le réalisateur compte aussi utiliser dans son montage des images d’archives, tournées par des témoins avec leur téléphone portable ou par les chaînes télé.

Le tournage devrait se poursuivre à Bry-sur-Marne pour les extérieurs et à la Cité du Cinéma à Saint-Denis où trois plateaux seront consacrés à la seule reconstitution du brasier de cette terrible nuit du 15 avril 2019.

Notre-Dame brûle est attendu dans les salles de cinéma dans un an, au printemps 2022, produit et distribué par Pathé Films.

Hélène Joly