Adam Wingard, réalisateur de Godzilla vs Kong, travaille sur une suite du classique de John Woo, Volte/Face. Il espère y faire jouer les deux stars d’origine, Nicolas Cage et John Travolta.

Souvenez-vous, dans les années 90, Nicolas Cage et John Travolta s’affrontaient dans des fusillades dantesques sous la caméra lyrique de John Woo. Le motif du litige, l’un a volé le visage de l’autre, et vice-versa. D’autant plus problématique que l’un, Castor Troy, est un terroriste mondialement recherché, et que l’autre, Sean Archer, le flic chargé de mettre ce dernier sous les verrous.

Ce fut pour John Woo l’un de ses plus grands succès à Hollywood. Au fil du temps, le film est devenu culte, notamment grâce à la confrontation des deux stars. Voir Cage interpréter Travolta et inversement constitue un spectacle très divertissant. Aussi, lorsque la Paramount a annoncé en 2019 travailler sur un reboot de Volte/Face (Face Off), l’enthousiasme n’était pas vraiment au rendez-vous.

Mais depuis, le projet est passé entre les mains d’Adam Wingard. Ce réalisateur geek, qui s’est fait remarqué pour le slasher You’re Next, est désormais adoubé par les gros studios qui lui confient des blockbusters, comme Godzilla vs Kong.

Wingard s’est confié à The Playlist : « Volte/face est un de mes films préférés de tout les temps. C’est une référence à laquelle je fais toujours appel quand je travaille sur un film. ». Mandaté par la Paramount pour développer le projet, le réalisateur travaille actuellement sur un script avec son vieux complice Simon Barett. Et pour lui, pas question d’un reboot : ce sera une suite.

« Notre film ne se passe pas simplement dans le monde de Volte/Face. Pour moi, Volte/Face n’est pas un cop show avec une affaire de la semaine ou quoi que ce soit du genre. Il ne s’agit pas du monde dans lequel ces personnages existent. Il s’agit de l’histoire de Sean Archer et de Castor Troy. C’est ce dont parle ce film et c’est la suite de cette histoire qu’on veut raconter. C’est définitivement la continuation de cette saga que je veux faire, » s’est exprimé Wingard pour Showbiz Cheat Sheet.

En somme, il s’agit de faire revenir les stars d’origine. Toujours selon Wingard, les deux acteurs sont intéressés par la possibilité de reprendre leur rôle. Mais ils attendent d’avoir avalisé le script avant de se prononcer définitivement.

Un script qui devra résoudre un problème de taille : l’un des deux personnages mourait à la fin de Volte/face…

Raphaël Mussard