Les deux plus célèbres monstres géants du cinéma se rencontrent enfin et sont prêts à en découdre ! Une bande-annonce de Godzilla vs Kong a été dévoilée.

C’est une des sorties les plus attendues de la Warner. Prévu initialement pour 2020, Godzilla vs Kong fait partie de ces films constamment repoussés en raison de la situation sanitaire, générant un maximum d’impatience chez les fans. Couvrant ses arrières avec la diffusion simultanée sur HBO Max, la Warner s’est enfin décidée à lancer l’exploitation. Voici donc venir la première bande-annonce.

Rappelons que ce film s’inscrit dans la continuité du MonsterVerse associant Legendary Pictures avec la Tōhō. Pour tout dire, il est la raison même de l’existence de cette franchise : faire s’affronter le monstre issu du cinéma américain et celui créé par le Japon.

Tous les films précédents n’ont servi qu’à préparer cette rencontre. D’abord, le Godzilla de Gareth Edwards, sorti en 2014, présentant le premier des belligérants, le gigantesque reptile radioactif venu de l’archipel nippon. Ensuite, le deuxième protagoniste, le singe géant de l’Île du Crâne fut introduit dans Kong : Skull Island en 2017. Puis en 2019, Godzilla est devenu le Roi des Monstres en abattant ses rivaux, notamment le dragon à trois têtes King Ghidora. Cela laisse nos deux monstres, le reptile et le simien, seuls pour un face à face.

En réalité, il s’agit d’une revanche. Ils se sont déjà rencontrés par le passé. En 1962, laTōhō produisait King Kong contre Godzilla, le troisième film de la franchise Godzilla alors encore jeune. La réalisation était assurée par Ishiro Honda, le metteur en scène du premier long-métrage sur le reptile radioactif. Le film a quelque peu vieilli aujourd’hui, et a une réputation de sympathique série B un peu kitsch.

Soixante ans plus tard, il était temps de remettre les compteurs à zéro et de donner aux deux titans une arène cinématographique digne de ce nom grâce à la technologie contemporaine. C’est Adam Wingard, le réalisateur de You’re Next, de The Guest et du remake de Blair Witch, qui se charge de la besogne. Il s’est déjà confronté à la pop culture japonaise en dirigeant le film Death Note pour Netflix. Le casting se compose d’Alexander Skarsgård, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri ou encore Eiza González

La bande-annonce donne tout de suite le ton. Une explosion en pleine ville. Une panique. Des gens se réfugient dans un bunker. Ensuite nous découvrons un King Kong capturé par les humains. De nouveaux personnages entrent en scène, il est question d’une petite fille capable de communiquer avec le colossal gorille. C’est durant le transport du roi des singes que la tension monte, alors que le convoi subit une attaque sous-marine. Un shoot d’adrénaline : Kong et Godzilla se font enfin face à face sur un porte-avion ! Le combat débute sur fond de musique rap. L’excitation se maintien jusqu’à la fin du trailer, où les deux monstres jouent le deuxième round dans une grande ville, à priori Hong Kong. Qui l’emportera ? L’humanité y survivra-t-elle ?

Une bande-annonce électrisante qui tient ses promesses, et donne envie de picorer dans nos boîtes à pop-corn.

Raphaël Mussard