Le réalisateur canadien de Possessor vient chercher l’inspiration chez le maître de la science-fiction britannique.

Après Empire du soleil de Steven Spielberg (1987) et ses six nominations aux Oscars, Crash de David Cronenberg (1996) ou encore High-Rise de Ben Wheatley (2015), c’est au tour de Super-Cannes du romancier James Graham Ballard d’être adapté, cette fois en série.

Décédé en 2009 à Londres, l’écrivain est considéré comme le maître de la science-fiction britannique via son exploration de la face sombre des mégalopoles et des perversions qu’elles entraînent sur ses habitants.

Super-Cannes ne fait d’ailleurs pas exception à la règle. Le roman raconte le quotidien d’un parc d’affaires ultramoderne de haute technologie sur la Côte d’Azur, où une élite mondiale s’est réunie pour former une communauté fermée et ultra-capitaliste. Mais derrière ces brillants cadres de multinationales se cache un monde souterrain de crime, de perversion sexuelle, de folie et de manipulation.

Selon Deadline, l’ouvrage publié en 2000 fait l’objet d’une adaptation en série par Brandon Cronenberg. Le réalisateur canadien, et fils de David Cronenberg, avait déjà exploré la science-fiction d’anticipation avec son film Possessor sorti en 2020. Pour lui, « Super-Cannes était un roman incroyablement prémonitoire qui est plus pertinent que jamais ; un mélange capiteux de politique tranchante et de psychologie déviante, construit autour d’une histoire policière profondément satisfaisante. ».

La série sera produite par trois studios dont la société française Newest, reconnue pour son travail sur les séries Versailles et Braquo. Ringstone Studios de Gub Neal est aussi de la partie, le producteur de la série The Fall avec Gillian Anderson et Jamie Dornan, explique que « le matériau source est si riche et les personnages si vivants que nous sommes convaincus que ce sera un projet attrayant pour les talents et les acheteurs ».

Enfin Andrew Starke et son studio Anti-Worlds Film & Television connaissent déjà bien le travail de Brandon Cronenberg pour avoir travaillé avec lui sur Possessor. Starke explique d’ailleurs que Super-Cannes est l’un de ses romans préférés : « une histoire palpitante qui tend un miroir sombre à la société et à la moralité contemporaines, et entre les mains de Brandon Cronenberg, ce sera un incroyable morceau de télévision. » Le casting et le reste de l’équipe technique n’ont toujours pas été annoncés.

Matt Finance