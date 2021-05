Le célèbre tueur en série interprété par Michael C. Hall renoue avec ses habitudes et revient sur Showtime cet automne pour une saison finale de dix épisodes.

L’attente n’a pas refroidi les ardeurs de Dexter Morgan. Huit ans après une saison finale en demi-teinte et conspuée par les fans, la chaîne Showtime a souhaité rectifier le tir pour l’une de ses séries phares, diffusée de 2006 à 2013. L’occasion « d’écrire un deuxième final pour la série » selon Clyde Phillips dans un podcast disponible sur Hollywood Reporter.

Le showrunner des quatre premières saisons de la série Dexter a d’ailleurs été choisi pour mener à bien ce projet. Au programme, dix épisodes dans le froid glacial de l’État de New York.

L’intrigue se déroule une bonne dizaine d’années après sa reconversion en bucheron de l’Oregon. Au revoir les plages ensoleillées de Miami et bonjour les environnements neigeux. Un climat qui semble satisfaire le tueur en série au travers du teaser dévoilé par Showtime. Sans révéler les clés de l’intrigue, la chaîne américaine s’est attardée sur le personnage de Dexter Morgan afin de remobiliser les fans.

Sur trente petites secondes, l’extrait dévoile le nouvel environnement du tueur en série. Petit feu de bois en extérieur dans une forêt enneigée, l’âme de bucheron de Dexter Morgan ne semble pas s’être dissipée totalement alors qu’il apparaît à la vitre de sa cabane en bois. Dans le reflet, un individu est allongé et ligoté avec du film plastique, signature du protagoniste principal. S’ensuit un regard caméra complice. Michael C. Hall essuie alors un large sourire ainsi qu’un haussement de sourcil amusé. Enfin, la barbe a laissé la place au traditionnel rasage à blanc méthodique. Dexter Morgan serait-il bel et bien de retour ?

Oui si l’on en croît le titre Don’t Let Me Be Misundertood interprété par Nina Simone dans ce teaser. « Je suis juste une âme dont les intentions sont bonnes. Oh Seigneur, ne me laisse pas être incomprise » chante-t-elle sur fond de piano. Ce court extrait vient appuyer le retour aux sources du personnage de Dexter. Sa passion morbide de tuer des criminels est bel et bien revenue, pour le plus grand plaisir des fans.

Au casting, l’acteur de 50 ans retrouve donc huit ans après son plus beau costume. Hormis Cold in July, depuis 2013, l’acteur se contente de seconds rôles au cinéma avec Game Night ou encore The Report. Dernière apparition sur le petit écran, Safe, une coproduction Netflix et Canal+ de 8 épisodes plutôt bien accueilli. Cette dernière tournée d’adieu pourrait alors le remettre sur le devant de la scène. Il est d’ailleurs le seul protagoniste des huit premières saisons à faire son retour. Mais pas d’inquiétude, la relève semble assurée.

Selon ScreenRant, Clancy Brown interprètera le maire de la nouvelle ville de Dexter. L’acteur de 62 ans est connu pour ses nombreux rôles notamment dans Starship Troopers ou encore Les Évadés, et sera à l’affiche du remarqué Promising Young Woman avec Carey Mulligan. Jamie Chung jouera une podcasteuse spécialisée dans le true crime, les histoires criminelles. Habituée des séries, l’actrice était au casting des séries Gotham, The Gifted ou encore plus récemment Lovecraft Country. Julia Jones, aperçue dans la saison 2 de Westworld, et Alano Miller, tête d’affiche de la série Cherish the Day, seront aussi de la partie mais pour des rôles encore inconnus.

Attendu pour l’automne mais sans précision, cette neuvième et dernière saison de Dexter a encore beaucoup d’éléments à dévoiler, histoire de monter en température.

Matt Finance