La suite des aventures du roi Arthur et de ses chevaliers arrive dans moins d’un mois au cinéma. Un premier trailer a été mis en ligne par Alexandre Astier cette semaine. On y apprend plus sur la bataille qui s’annonce face au terrible Lancelot.

La sortie du premier volet de la trilogie d’Alexandre Astier approche, et l’heure est désormais à la promotion du film. Après un passage sur M6 pour dévoiler une scène du film, ainsi que la publication de plusieurs affiches mettant en scène les différents personnages, l’auteur-réalisateur-comédien-compositeur a dévoilé en début de semaine un trailer plus en longueur, qui nous permet d’en apprendre davantage sur la trame scénaristique de ce KV1.

Si le film intègre à son histoire les dix années réellement écoulées depuis la diffusion du dernier épisode de la série, il reste la suite directe du ténébreux Livre VI de la série révélée sur M6. On retrouve un royaume de Bretagne mené d’une main de fer par un Lancelot tyrannique (au costume curieux), où les chevaliers de la Table Ronde se sont éparpillés dans la nature.

Dans ce contexte, le retour du roi est attendu par les uns, et craint par les autres. Pas de mystère : Arthur prendra une place centrale dès ce premier film, tout en se montrant réticent à retrouver son titre de roi, un peu comme il voulait s’en débarrasser dans les livres V et VI. Laissé à Rome à la fin de la série, on sait déjà qu’on le retrouvera en Bretagne, mais aussi dans des paysages plus exotiques, pour des scènes tournées notamment au Sultanat d’Oman.

Comme dans le teaser dévoilé début 2020, on découvre avec bonheur à quel point Alexandre Astier a vu ses ambitions visuelles à la hausse pour transposer sa série du petit au grand écran : des plans larges, colorés, des effets visuels impressionnants, et des batailles qui ne sont désormais plus cantonnées au hors-champ.

Les personnages indémodables répondent tous à l’appel, qu’il s’agisse de Perceval (Franck Pitiot), Karadoc (Jean-Christophe Humbert), Léodagan de Carmélide (Lionnel Astier), mais aussi la Dame du Lac (Audrey Fleurot), dont la présence n’était pas encore officialisée. Les rôles secondaires comme Alain Chabat, Christian Clavier, et les nouveaux venus, comme Guillaume Gallienne, Clovis Cornillac ou même Sting, passent également une tête dans ce trailer.

En résumé, Kaamelott – Premier Volet s’annonce comme un film-évènement estival à la française, dont la sortie est prévue pour le 21 juillet dans les salles, distribué par SND.

Théotime Roux