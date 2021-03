Résumé : Avec la série Kaamelott, Alexandre Astier a raconté une histoire qui, tout comme le roi Arthur dans son royaume, parvient toujours à fédérer depuis ces longues années. Que cela soit par ses influences, sa relecture des légendes arthuriennes, son humour ou les clins d’œil à la pop culture, la série et l’ensemble de ses artisans nous transmettent un récit puissant. L’œuvre est à la fois le reflet des ambitions et du plaisir de création d’Alexandre Astier, ainsi que le témoignage d’un imaginaire collectif dans lequel chacun peut se retrouver et plonger avec délices. S’immergeant dans les coulisses de création, les ambitions et les contraintes de la série, ou dans la comédie, source d’une multitude de citations cultes, l’ouvrage Explorer Kaamelott. Les dessous de la Table ronde et son auteur nous appellent à nous rassembler aux côtés de héros aussi maladroits que magnifiques, résolument humains, autour de leur Table ronde.

♥♥♥♥ ♥

Depuis sa première diffusion le 3 janvier 2005 jusqu’à son dénouement le 31 octobre 2009, la série Kaamelott a suscité un engouement peu commun auprès du grand public. Écornant la mythologie de la légende arthurienne à travers la composition de personnages prosaïques aux répliques rapidement devenues cultes, Alexandre Astier a su inscrire sa griffe sur un humour articulant esprit franchouillard et profondeur absurde. L’annonce de la sortie d’une adaptation filmique en juillet 2020 (finalement repoussée à une date inconnue suite à la fermeture des salles imposée par la situation sanitaire) a su raviver les braises de la passion des fans de la série. Preuve de ce regain d’intérêt, la parution de cet ouvrage écrit par Clément Pélissier, animateur du podcast thématique Pop en stock France, qui revient en détail sur les différents traits de l’univers de Kaamelott. En accord avec la ligne éditoriale de la maison Third Éditions, l’auteur articule l’approche historique de la chronique avec la rigueur scientifique propre à une étude de fond. Pélissier revient donc sur les origines de la série, ses singularités d’écriture et de réalisation, mais aussi sur ses prolongements à travers l’édification d’une communauté de fans qui ne cessa d’entretenir l’esprit ludique de la production. En se référant à différents entretiens avec Astier, l’ouvrage prouve que cette entreprise télévisuelle fut murement réfléchie, son créateur n’hésitant pas à développer d’intelligents propos sur les intérêts et les limites de ce format au regard de la mise en scène ou de l’écriture scénaristique.

Si certaines sources convoquées relèvent de l’évidence (le Sacré Graal ! des Monty Python), Pélissier n’hésite pas à approfondir ses recherches en évoquant par exemple les représentations médiévales du cinéma de Pasolini. L’engagement analytique de l’auteur se retrouve par ailleurs dans son étude des différentes thématiques de la série qui se voient fréquemment illustrées par le renvoi à des dialogues dont l’ouvrage éclaire, souvent avec brio, le sous-texte et l’horizon mythologique qui s’y rapporte.

Si l’on regrette l’absence d’illustrations qui auraient encore pu soutenir l’intelligence du propos, on apprécie la présence d’une bibliographie qui revient à la fois sur les références écrites mais aussi audio-visuelles (vidéos YouTube) qui ont su nourrir l’écriture de l’auteur. On ne peut que donc conseiller aux (nombreux) fanatiques des chevaliers de la Table ronde de se diriger vers cet ouvrage qui se présente comme une brillante synthèse sur l’une des séries les plus habiles de l’Histoire de la télévision française.