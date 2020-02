Résumé : Humains, trop humains, les héros de notre imaginaire populaire cachent pourtant une des facettes les plus profondes de leur personnalité afin de nous apparaître spéciaux. Mais qu’en est-il des secrets de leur jouissance ? La vie sexuelle de Wonder Woman est-elle épanouissante ? Peut-on faire l’amour avec Superman ? Que cache vraiment Batman ? Pourquoi Groucho Marx cherche-t-il absolument à être drôle – et d’ailleurs, est-il drôle ? Pourquoi King Kong effraie-t-il autant les jeunes femmes ? Depuis le village des Schtroumpfs jusqu’à Alerte à Malibu, en passant par l’Homme invisible, Tarzan, Conan ou James Bond, une exploration de la position héroïque et d’un éros au secret.

♥♥♥ ♥♥

Dix ans après sa parution originale, Sexe ! s’offre une nouvelle édition en format poche. Plutôt que les coulisses des parcours héroïques évoqués, ce sont les sous-textes et les lapsus qui intéressent Alexandre Mare, critique pour différentes revues (Artpress, Revue des deux mondes, Cartier Art), commissaire d’exposition, et auteur d’essais sur l’art (des avant-gardes au contemporain). Aussi l’auteur s’emploie à relire et revoir différentes figures de la culture populaire à la lumière d’une sexualité moins exposée que suggérée au fil de leurs aventures. Deux tons se distinguent ici. Celui de l’humour qui s’oriente parfois vers l’ironie, et celui de l’érudition qui apparaît comme la caution principale du sérieux de cette entreprise. Il faut en effet noter que le principal risque de cet essai était celui de la redite. Qui n’a jamais imaginé, ou fantasmé, la vie sexuelle de ses héros de papier ou de celluloïd ? La virilité de Superman est bien connue, l’absence incongrue d’une féminité plurielle chez les Schtroumpfs a déjà été évoquée (que l’on se rappelle la célèbre discussion des adolescents au début de Donnie Darko), quant à la confusion des genres promulguée par Wonder Woman, celle-ci continue d’alimenter les sujets de colloques universitaires et les débats de la sphère geek. Et pourtant, Mare parvient à renouveler ce sujet de discussion éculé en confrontant les héros d’aujourd’hui avec ceux d’hier, ou en réévaluant les trames narratives à partir de thèses philosophiques ou psychanalytiques. La pensée de Charles Fourier éclaire les choix sexuels des Schtroumpfs, la légende de Barbe bleue répond à celle de 007, André Marcueil, le héros du Surmâle de Jarry, se présente comme un prototype convaincant de Superman, tandis que la nature de Madame de Merteuil prévient celle de Wonder Woman.

Ce jeu généalogique permet en outre d’enrichir la redécouverte des classiques évoqués tout au long de l’ouvrage. Mare rappelle ainsi l’importance du rôle joué par Margaret Dumont dans les films des Marx Brothers, ou revient sur les différentes qualités sociologiques et topographiques de l’immense fresque civilisationnelle composée par la série Alerte à Malibu. Si ces différentes expertises théoriques sauront sans mal convaincre le lectorat par leur pertinence, on s’étonnera que les enjeux de mise en scène aient été autant occultées par l’auteur.

Dans le cas des héros de bande dessinée et de comics la chose peut se comprendre (quoique…), mais quand il s’agit de figures qui ont façonné leur légende (et leurs secrets) par l’image, cette absence de reconnaissance peut surprendre. Quid des gags visuels des Marx Brothers ou des cadrages singuliers de Conan le Barbare qui jouent pourtant un rôle majeur dans l’édification de leur identité fantasmatique ? Ces remarques mises à part, cet ouvrage parvient à déniaiser de façon ludique mais non moins instructive certaines des grandes figures qui façonnèrent notre imaginaire populaire.