Résumé : Comment expliquer les affinités électives entre le cinéma et le monde de l’au-delà ? Pourquoi insister sur le caractère spectral des images filmiques ? En vertu de quels critères le cinéma devient-il un vecteur de fantasmes liés à la communication avec les esprits ?

♥♥♥♥♥

En choisissant de se focaliser sur la question du médium, soit le lien établi entre le monde des morts et celui des vivants, Mireille Berton, maître d’enseignement et de recherche à la Section d’Histoire et esthétique du cinéma de l’Université de Lausanne, revient de façon extrêmement stimulante sur certaines propriétés essentielles du cinéma. L’intérêt de l’ouvrage est justement de ne pas se limiter à ce postulat théorique mais d’en tirer de nombreux prolongements à partir d’une analyse attentive de films fantastiques ou horrifiques. Des premières expérimentations consacrées aux images en mouvements aux productions contemporaines (Sixième Sens ; Les Autres ; Paranormal Activity ; Insidious) en passant par certains chefs-d’œuvre du genre (Rendez-vous avec la peur), l’auteure prouve l’éclectisme de son sujet à travers la largesse de son corpus et la déclinaison de différentes approches. Études esthétique, technique, thématique, et iconographique se développent et se rencontrent à partir de certaines figures ou motifs en particulier (le fantôme, la maison hantée…) soutenus par une réflexion érudite et souvent pertinente (relayée par de nombreuses notes en bas de pages et une large bibliographie). Berton propose en définitive une histoire croisée du cinéma et du spiritisme, revenant sur les enjeux et particularités de certains dispositifs et techniques qui renvoient plus ou moins directement aux spécificités de la projection d’images mobiles (ainsi du « médium à matérialisation » qui permettait de représenter les ectoplasmes et de les projeter à l’intérieur de l’espace concret des vivants).

C’est cette articulation entre l’aspiration esthétique de l’art et la volonté d’objectivité du domaine scientifique qui se trouve communément au cœur de la production cinématographique et de la pratique du spiritisme. Cet aspect se concrétise clairement dans la seconde partie de l’ouvrage qui étudie, à travers l’analyse de nombreuses séquences en particulier, les modes d’apparition des spectres dans les films, phénomène qui engage à nouveau une rencontre entre ces deux domaines, le cinéma retrouvant au contact des apparitions fantomatiques, la magie fantasmagorique qui accompagna son émergence.

À la grande qualité du texte s’ajoute un travail de mise en page non moins louable. Les captures d’écran fréquemment intégrées en haut des pages permettent de valoriser la force descriptive des commentaires de l’auteure et attisent le désir de revenir aux films envisagés pour les redécouvrir à travers une perspective renouvelée.