Résumé : Alors que la place des femmes dans les industries médiatiques états-uniennes est au centre de l’actualité depuis l’été 2017, cet ouvrage offre une analyse précise de la place des femmes dans les séries télévisées produites aux Etats-Unis au début du XXIe siècle, en adoptant une perspective historique et sociologique et en étudiant à la fois les contenus et les contextes de production. Alors que l’on s’interroge souvent sur l’image de la femme telle qu’elle transparaît dans les productions médiatiques, cette étude se concentre sur les voix des femmes. Ce changement de perspective permet de mettre au jour la variété des représentations à l’écran, des rôles joués par les femmes dans les coulisses, et les problématiques liées à la prise de parole des femmes dans une société et une industrie dominées par les hommes. Certaines séries télévisées états-uniennes proposent un traitement riche et problématique des voix féminines. L’analyse de ces voix multiples démontre comment les dispositifs centrés sur la voix et le discours participent de la représentation des femmes, de la féminité et des rapports de genre à la télévision aux Etats-Unis et l’émergence de questions qui résonnent encore.

Mieux voir et entendre les voix féminines qui habitent certaines séries télévisées, voilà le beau projet de cet ouvrage aux singularités multiples. À partir de quatre séries emblématiques du début du XXIe siècle, Ally McBeal, Sex and the City, Desperate Housewives et Gossip Girl, Anaïs Le Fèvre-Berthelot, maîtresse de conférences en histoire et culture des États-Unis à l’Université Rennes 2, spécialiste du genre, interroge les différentes fonctions et usages de la voix off. Un objet d’étude qui condense donc deux problématiques longtemps minorées par le champ de la critique et des spécialistes : la représentation de la femme au sein des séries grand public contemporaines et l’utilisation du son comme mode d’identification. C’est ce dernier qui se présente comme le principal sujet d’intérêt de l’étude. À force d’exemples et de démonstrations parfaitement menées, l’auteure prouve la viabilité scientifique du motif de la voix off qui se présente à la fois comme un outil d’analyse précis et une forme aux figurations multiples. Loin de se limiter à son corpus principal, Le Fèvre-Berthelot propose un retour historique et typologique sur les différentes utilisations de la voix intérieure sur le petit comme sur le grand écran. De Chaînes conjugales au Journal de Bridget Jones, de La Petite Maison dans la prairie à Veronica Mars ou Cougar Town, l’ouvrage prouve le caractère polysémique de ce procédé technique. Au-delà des formats et des genres, la voix off affirme sa qualité d’agent de sens et de sensations.

L’auteure souligne brillamment l’opposition entre voix masculines et féminines et en quoi ces différences permettent de conforter par la reproduction des schémas établis ou de mettre cause par l’innovation dramaturgique certaines catégorisations génériques. Bien que ces analyses bénéficient d’une rigueur scientifique appréciable qui leur permettent d’éviter les écueils habituels des gender studies (dont l’approche métonymique a souvent contre elle le fait de plier les particularités des exemples aux exigences du concept convoqué), on regrette que les questions purement formelles soient trop souvent laissées en suspens. Le rapport entre image et son est en effet principalement envisagé selon un axe spécifiquement narratif qui laisse parfois dans le hors-champ certaines problématiques de mise en scène.

Ce manque, au demeurant factuel au regard de la qualité générale de l’ouvrage, explicite sans doute l’absence de toute iconographie. Si le son est difficilement « représentable » ou citable par l’image, le recours à des captures d’écran comportant des sous-titres auraient pu être intéressant. Ces dernières remarquent ne doivent cependant pas faire perdre de vue la profonde originalité de cette étude qui renouvelle d’une façon bienvenue et heureuse un champ d’études particulièrement prolixe et à l’intérieur duquel il est souvent difficile de séparer le bon grain de l’ivraie. Or, ce Speak Up ! tient du premier, à n’en pas douter.