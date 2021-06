L’acteur américain a rejoint le casting du prochain remake de Toxic Avenger, basé sur le film culte de Troma Entertainment, avec en vedette Peter Dinklage, Jacob Tremblay et Taylour Paige.

Toxic Avenger est l’une des productions de la société Troma les plus connues. Avec ses thèmes environnementaux et son super-héros méta, avec toutefois un budget de classe Z, le film et son héros sont devenus des mascottes pour l’entreprise.

Rappelons que l’original a connu trois volets consécutifs, une production musicale sur scène, une série animée télévisuelle pour enfants et un comics Marvel. De plus en plus subversive, la saga bénéficie d’une véritable réputation chez les fans de genre.

Comme précédemment annoncé, un reboot est dans les tuyaux depuis quelques années, passant de main en main, mais depuis quelques mois, tout s’accélère. Aujourd’hui, le casting s’étoffe avec l’annonce de l’acteur qui affrontera Toxie.

Selon The Hollywood Reporter, Kevin Bacon incarnera le grand méchant. Actuellement en production, avec à l’écriture et à la réalisation Macon Blair (The Hunt), le reboot qui mettra en vedette Peter Dinklage en tant que nouvelle incarnation du « premier super-héros du New Jersey » s’offre donc un ennemi de premier choix.

Kevin Bacon a une filmographie éclectique, partagée entre cinéma indépendant et blockbuster. De danseur dans Footloose à inspecteur de police dans le magnifique Mystic River, en passant par JFK ou encore X-Men : le commencement, il a souvent changé de casquette et a su savamment passer de protagoniste à antagoniste avec une facilité naturelle. Il est également un habitué du genre. Héritant d’une des meilleures mises à mort dans le premier chapitre Vendredi 13, Kevin Bacon a toujours cultivé son amour du cinéma horrifique. À l’image de Tremors, Hollow Man ou plus récemment You Should Have Left.

Cet ajout montre que la production prend au sérieux ce projet de reboot. Loin du film de catégorie « midnight movie », à l’image de l’original de Lloyd Kaufman, la nouvelle version s’annonce nettement plus ambitieuse.

Jacob Tremblay et Taylour Paige complètement la distribution. Le tournage devrait démarrer courant du mois de juin. Macon Blair a confirmé que le script respectera les grandes lignes de l’original centré sur l’histoire d’un homme en galère qui, lorsqu’il est poussé dans une cuve de déchets toxiques, se transforme en un monstre mutant. De paria ignoré, il va se transformer en héros et devra sauver son fils, ses amis et sa communauté, des forces de la corruption et de la cupidité.

Pour l’heure, le reboot de Toxic Avenger ne dispose pas encore de date de sortie.

Maxence-Yahia Lequere