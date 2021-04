Le jeune acteur canadien Jacob Tremblay rejoint Peter Dinklage dans le remake du cultissime Toxic Avenger.

Dans les tuyaux depuis quelques années, et passant de main en main, le projet de reboot de Toxic Avenger de Lloyd Kaufman, porte-étendard des studios Troma, avance doucement mais sûrement. Après l’annonce du réalisateur, Macon Blair, aperçu dans Blue Ruin, Green Room et plus récemment The Hunt, le casting se révèle peu à peu.

Jacob Tremblay, vu dans Wonder ou encore The Predator et plusieurs fois récompensé pour son rôle dans Room, rejoint aujourd’hui la distribution du remake. Selon Deadline, l’acteur canadien de 14 ans donnera la réplique à Peter Dinklage (Game of Thrones, Pixels). Leurs rôles n’ont pour le moment pas été précisés. Il semble néanmoins probable que Jacob Tremblay incarne le fils du personnage principal, le célèbre Toxie.

Le film original suit un concierge ordinaire, Melvin Ferd, qui est poussé dans une cuve de déchets toxiques. Il se transforme alors en monstre mutant qui devra sauver sa famille et sa ville du crime organisé et des fonctionnaires corrompus.

Comédie d’horreur à petit budget de Troma Entertainment, sortie directement en vidéo en 1985, The Toxic Avenger est imprégnée de thèmes environnementaux et parodie le genre des super-héros à la manière d’un Deadpool, en beaucoup plus trash.

Véritable « Midnight movie », The Toxic Avenger a gagné son statut de film culte grâce à de multiples rediffusions nocturnes sur les réseaux câblés américains et a rencontré un énorme succès en vidéo. Plusieurs suites ont vu le jour : The Toxic Avenger Part II ; The Toxic Avenger Part III : The Last Temptation of Toxie ; Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV. La saga a également eu droit à une comédie musicale sur scène, une série de dessins animés pour enfants à la télévision et une bande dessinée Marvel.

Le personnage principal de cette saga, Toxie, super-héros défiguré, est même devenu le logo de Troma Entertainment. Il évolue dans une ville fictionnelle où se déroule la plupart des autres films de la firme, Tromaville, proche du New Jersey. Un autre remake de Troma, Mother’s Day, a également vu le jour, en 2010, lui aussi produit par de plus grands studios.

Dans ses projets, le jeune Jacob sera entre autres à l’affiche prochaine du remake live de La Petite Sirène, où il prêtera sa voix à Polochon, le poisson qui accompagne Ariel.

Ce nouveau Toxic Avenger, avec à la production Lloyd Kaufman et Michael Herz de Troma, ne dispose pas encore de date de sortie.

Maxence-Yahia Lequere