Ted Bundy n’en finit plus d’investir le cinéma. No Man of God, le nouveau film basé sur les enregistrements entre le tueur en série et l’agent du FBI Bill Hagmaier se dévoile dans une première bande annonce.

Le thriller dramatique aux allures horrifiques No Man of God, réalisé par Amber Sealey, avec Luke Kirby (Glass, En cloque mais pas trop) dans le rôle du célèbre tueur en série Ted Bundy, a révélé ses premières images.

Pour faire face au « Lady Killer », Elijah Wood (Le Seigneur des Anneaux, remake de Maniac) incarne l’agent du FBI Bill Hagmaier qui va nouer une relation avec Ted Bundy au cours de nombreux et véritables entretiens enregistrés.

À ses côtés, le casting comprend Aleksa Palladino (Boardwalk Empire), Robert Patrick (l’inoubliable T1000 dans Terminator 2: Jugement Dernier), W. Earl Brown, Gilbert Owuor, Christian Clemenson, Hugo Armstrong, Will Harris, Emily Berry et Steven Pritchard.

En 1980, Ted Bundy a été condamné à mort sur la chaise électrique. Dans les années qui ont précédé, il a accepté de parler de ses crimes à un seul homme : l’agent du FBI Bill Hagmaier. Ce dernier a donc pu rencontrer cet homme dans l’espoir de comprendre la psychologie du tueur en série et de mettre fin aux souffrances des familles des victimes. Alors que Hagmaier plonge dans la psyché sombre et tortueuse de Bundy, une relation étrange et compliquée se développe à laquelle aucun des deux hommes ne s’attendait.

Sur un scénario de Kit Lesser, le film est également produit par Elijah Wood, avec Daniel Noah, Kim Sherman et Lisa Whalen. Celle-ci a tenu quelques propos sur le film : « No Man of God explore un sujet familier à travers un point de vue différent. Grâce à la direction de la réalisatrice Amber Sealey, le film soulève des questions difficiles sur les dangers de notre obsession pour les tueurs en série comme Bundy. »

Si le projet semble évidemment se rapprocher de Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, diffusé sur Netflix avec Zac Efron dans le rôle de Ted Bundy, les premières images se montrent plus intimistes se plaçant sous un angle différent pour relater cette histoire maintes fois racontée.

Les enregistrements de Ted Bundy après son arrestation sont récemment remontés via l’affaire Stéphane Bourgoin. L’auteur et conférencier français, spécialisé en tueurs en série et en profilage criminel, a longtemps affirmé avoir interviewé 77 meurtriers, dont Charles Manson et Ted Bundy. Sa série d’albums Stéphane Bourgoin présente Les Serials killers se vantait d’ailleurs d’avoir plusieurs retranscriptions des enregistrements avec Ted Bundy. Mais tous étaient faux. Il s’est approprié les écrits de l’agent du FBI John E. Douglas.

No Man of God est attendu dans les salles américaines et à la demande le 27 août 2021.

Maxence-Yahia Lequere