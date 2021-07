À 85 ans, le plus européen des réalisateurs américains continue malgré vents et marées à sortir ses films une fois par an. Avec Rifkin’s Festival, il signe son cinquantième long métrage.

Rifkin’s Festival avait fait l’ouverture du festival San Sebastian en 2020. La bande annonce vient de faire son apparition.

Le récit se concentre sur un couple d’Américains, venus en Espagne pour passer des vacances, durant le Festival de San Sebastián. Pris par l’événement, le soleil, le charme de l’été et le pays, le couple se trompe mutuellement, l’une avec un réalisateur français (Louis Garrel), l’autre avec une Espagnole.

Une mise en abyme, donc, comme Woody Allen les aime tant. Le film est décrit comme une comédie légère et divertissante qui poursuit l’errance européenne du réalisateur. Plusieurs de ces derniers films prennent place dans les repaires romantiques bien connus du vieux continent : Barcelone (Vicky Christina Barcelona), Rome (To Rome with Love), et bien sûr Paris (Minuit à Paris).

Le tournage a eu lieu dans les environs de cette ville côtière du pays basque à l’été 2019. Au casting, on découvre Elena Anaya (Wonder Woman), Louis Garrel (Les Deux Amis, J’accuse), Gina Gershon (Showgirls), Wallace Shawn (Southland Tales) et Christoph Waltz (Inglourious Basterds).

Malgré les accusations persistantes d’agression sexuelle, le metteur en scène de 85 ans a donc pu terminer son cinquantième long métrage, grâce à la fidélité de ses coproducteurs européens d’Italie et d’Espagne. Rappelons que ses mémoires, intitulées Soit dit en passant (Apropos of Nothing), ont finalement été publiées par la maison d’édition Stock en juin 2020. Aux États-Unis, c’est Arcade Publishing qui s’en est occupé après le retrait d’Hachette. À noter également que le dernier film du réalisateur, Un jour de pluie à New York, peu aidé par sa tête d’affiche, Timothée Chalamet, qui regretta publiquement d’avoir joué dans le film (post Instagram), a malgré tout attiré plus de 585 000 spectateurs.

Rifkin’s Festival est attendu au cinéma le 29 septembre 2021, distribué par Apollo Films.

Maxence-Yahia Lequere