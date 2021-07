Synopsis : Travaillant dans l’ombre de son père, une légende locale de la police, le lieutenant Ezekiel « Zeke » Banks et son nouveau partenaire enquêtent sur une série de meurtres macabres dont le mode opératoire rappelle étrangement celui d’un tueur en série qui sévissait jadis dans la ville. Pris au piège sans le savoir, Zeke se retrouve au centre d’un stratagème terrifiant dont le tueur tire les ficelles.

♥♥ ♥♥♥

Pour fêter ses dix-sept longues années, la saga Saw a décidé de revenir dans un neuvième volet aux allures de spin-off. Avec Spirale : L’Héritage de Saw, les jeux sanglants continuent mais le tueur au puzzle a laissé place à un autre psychopathe. L’occasion pour la franchise de se renouveler tout en gardant certaines bases, comme le retour de Darren Lynn Bousman derrière la caméra. Le réalisateur de Saw 2, 3 et 4 revient après avoir exploré l’horreur sous d’autres angles (Tales of Halloween, Abattoir). Il est épaulé au scénario par trois auteurs, dont le duo Pete Goldfinger et Josh Stolberg qui avait déjà travaillé sur le septième volet de la saga, Jigsaw. Troisième de la bande, Chris Rock (série Fargo) a lui aussi participé à l’écriture. Un nouveau challenge pour l’humoriste qui travaille pour la première fois sur une œuvre horrifique. Spirale : L’Héritage de Saw embarque donc le spectateur dans le quotidien du lieutenant Zeke Banks, interprété par Chris Rock, à qui sa direction lui attribue un jeune diplômé, William Schenk, joué par Max Minghella (série The Handmaid’s Tales). Une enquête va mener les deux policiers sur le cadavre d’un de leurs collègues. Jugée d’abord accidentelle, sa mort prendra la tournure d’une chasse à l’homme lorsqu’un jeu de piste est initié par un mystérieux individu à tête de cochon. Son intention ? Se débarrasser de tous les flics corrompus de la ville. En se concentrant sur l’enquête policière et en s’inspirant ouvertement à des œuvres comme The Wire ou Training Day, Spirale parvient à retrouver une partie de l’essence du premier Saw. Les policiers étant visés, la paranoïa les gagne et permet au film de dévoiler petit à petit la face cachée de certains personnages. La Capitaine Angie Garza (Marisol Nichols dans Riverdale) ainsi que Marcus (Samuel L . Jackson), flic à la retraite et père de Zeke, sont par exemple dépeints comme des policiers intègres. Mais comme un écho aux violences policières dénoncées par le mouvement Black Lives Matter, certaines décisions du passé vont refaire surface et se retourner contre eux.

Spirale ressemble finalement plus à un thriller où les quelques scènes gores viennent apporter l’horreur dans le récit. Mais le film n’arrive malheureusement jamais à convaincre dans ces deux propositions du fait de ses grossières erreurs de montage et de scénario. Le spectateur comprend bien trop vite qui se cache derrière le masque du tueur dû aux flashbacks trop présents et explicites, et à un choix de narration étonnant. Les motivations du tueur deviennent quant à elles rapidement floues à l’approche d’un final décevant et qui confirme une piètre maîtrise dans la gestion de ses personnages, notamment celui de Samuel L. Jackson.

Seul intérêt du film, Jordan Oram. Plus habitué aux clips de Drake et à l’univers du clip musical, le directeur de la photographie parvient à créer une atmosphère étouffante avec des jeux de lumières superbes et donne une vraie plus-value à certains plans. Darren Lynn Bousman propose même de bonnes idées de mise en scène, et si tout n’est pas parfait, certains plans font leur effet. Malheureusement, tout ce travail est gâché par un montage bien trop énergique, rendant la plupart des scènes illisibles ou ratées.

Quant à la vraie prise de risque de ce volet, à savoir le casting, la marche était trop haute. Chris Rock semble ne jamais parvenir à se détacher de son bagage comique. Les personnages secondaires ne l’aident pas non plus, en particulier Samuel L. Jackson. SI son personnage manque clairement de temps à l’écran, l’interprétation de l’acteur ne convainc pas par sa légèreté, à contre-temps de ce que le film tente d’installer. Seul Max Minghella s’en sort, mais c’est hélas trop peu.

Matt Finance