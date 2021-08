Synopsis : Tim Templeton et son petit frère Ted, le fameux Baby Boss sont devenus adultes, ils vivent chacun de leur côté, Tim est devenu un père de famille rangé et Ted est à la tête d’un important fond spéculatif. Mais l’arrivée d’un nouveau Baby Boss, avec une toute nouvelle approche et une stratégie innovante, est sur le point de rassembler les frères ennemis…et inspirer un nouveau modèle dans les affaires familiales.

♥♥♥ ♥♥

Quatre ans après ses premières aventures, Baby Boss revient sur grand écran. Toujours supervisé par Tom McGrath (la trilogie des Madagascar ; Megamind), ce second épisode s’inscrit dans l’esprit de ses précédentes réalisations, associant gags référentiels et humour au second degré. Si le scénario de Michael McCuller sent parfois le réchauffé, optant pour une variation autour du récit du premier film sans vraiment chercher à innover du point de vue de la caractérisation des personnages, le rythme de l’ensemble demeure remarquable d’efficacité. Enchaînant les séquences d’action au point de faire (un peu) oublier la morale édulcorée du film (prônant l’esprit de famille comme premier crédo du bonheur), Baby Boss 2 fait souvent rire et n’hésite pas à s’orienter du côté d’une excentricité visuelle assumée. Le foisonnement graphique aurait pu prendre le risque du débordement incontrôlable mais parvient à s’accorder parfaitement à l’atmosphère comique du film, multipliant les effets pour mieux embarquer le spectateur dans son univers. Bien que l’association du registre parodique à l’humour cartoonesque (symptomatique de la DreamWorks touch) touche souvent au but, on regrette que la production ne soit pas allée plus loin dans cette démarche. Loi du blockbuster d’animation oblige, Baby Boss 2 s’impose des limites qui l’empêchent d’atteindre l’irrévérence implicite du nonsense. En voulant absolument s’assurer les suffrages d’une large audience, le film a tendance à diluer ses meilleures trouvailles à l’intérieur d’un humour trop consensuel. On préférait sur ce point Megamind (2010) ou même Madagascar (2005) qui s’autorisaient plus fréquemment les délires décalés pour remporter les suffrages de leurs spectateurs plus âgés.

Les enfants riront donc franchement, tandis que les adultes devront souvent se contenter de sourires en coin. Un constat d’autant plus décevant que cette saga avait le potentiel pour sortir des sentiers battus. En choisissant de représenter le capitalisme en culotte courte, Baby Boss pouvait en effet prétendre à une critique sociale plus profonde que celle qui consiste à moquer certaines de nos pratiques quotidiennes (ici, l’usage des écrans). Sur ce point, Baby Boss 2 rate le coche, en espérant que sa suite saura un peu enrichir son propos sans pour autant oublier la qualité notable de son identité visuelle. À découvrir en compagnie des plus jeunes, donc.