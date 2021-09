Résumé : Entre entretiens exclusifs et documents confidentiels, la journaliste Jenny Eliscu et la cinéaste Erin Lee Carr enquêtent sur le combat de Britney Spears pour sa liberté.

♥♥♥♥ ♥

La « Britney Mania » est toujours omniprésente. Quelques mois après la sortie de Framing Britney Spears (Samantha Stark) sur Amazon Prime Video, c’est à présent Netflix qui propose à ses abonnés un documentaire revenant sur les récents déboires de la diva de la pop. À travers l’actualité de sa mise en tutelle et de sa levée prochaine, Britney vs Spears, réalisé par Erin Lee Carr en collaboration avec la journaliste Jenny Eliscu, propose un portrait composite d’une chanteuse dont la célébrité se rapproche plus du chemin de croix que de la « sucess story » à l’américaine. Netflix touch oblige, le film ne se contente pas de revenir sur le parcours tumultueux de Spears, mais s’appuie sur les témoignages de ses proches pour comprendre comment s’est progressivement écaillé le vernis rutilant de son image de star. Car de Spears, l’adolescent(e) du début des années 2000 et le/la jeune adulte des années 2010 se rappelle à la fois les mélodies entêtantes accompagnées de danses lascives que les pétages de plomb hors-normes qui firent la une des tabloïdes du monde entier. À travers les commentaires des intervenants et le recours à de nombreuses archives, Britney vs Spears cherche à déterminer les causes de cette folie supposée. Si les fans de la chanteuse ont longtemps crié à sa libération, revendication à laquelle adhère visiblement le film, la réalité de son environnement est clairement mis en cause. De Britney à Spears s’apposent une série d’images qui finirent par faire oublier la première au profit de la seconde. Surmédiatisée dès ses 16 ans, la star adolescente se voit rapidement dépossédée de son identité.

Les croisements entre vie privée et vie publique sont incessants et finissent par relever d’un rapport schizophrénique. Preuve parmi tant d’autres : la relation amoureuse de la chanteuse avec un paparazzi qui raconte le calvaire d’une vie commune placée sous le signe d’une dépendance totale aux regards des autres, que ce soit celui d’un public toujours plus friand de frasques ou celui d’un environnement familial destructeur. Britney vs Spears insiste alors sur la candeur de Britney qui n’a jamais su ou pu se ressaisir de sa double-personnalité.

Au-delà du cas exemplaire de Spears, le documentaire cherche à analyser les débordements des mises sous tutelles. L’entretien avec le psychiatre qui participa à l’expertise de la chanteuse se veut particulièrement éloquent. Le spectateur prend conscience du flou qui entoure ces procédures qui permettent moins le rétablissement d’individus fragilisés qu’elles peuvent profiter à des personnes malintentionnées. Ce qui se révèle en définitive est la symbolique qui se rattache à la figure de Britney Spears. D’icône musicale, la chanteuse est devenue la représentante des failles d’un système à la fois culturel, médiatique et juridique dont le présent documentaire propose une représentation d’ensemble particulièrement intéressante.