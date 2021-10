Dans moins d’un mois, Will Ferrell, Paul Rudd et Kathryn Hahn se retrouveront sur la plateforme d’Apple dans une série aux allures de thriller psychologique.

Tout commence simplement. Un homme, Marty (Will Ferrell), va chez un psy sur les conseils de sa sœur, Phyllis (Kathryn Hahn). S’il se montre réticent au début, la gentillesse du Dr. Ike (Paul Rudd) va faire des merveilles. Plus confiant et épanoui, il trouvera chez ce praticien une oreille attentive pour l’aider à surmonter son mal-être.

À partir de là, la bande-annonce s’emballe. Montant crescendo, la présence bienveillante du psychiatre envahit de plus en plus l’image. À partir d’un câlin qualifié ironiquement de « non-éthique », le Dr. Ike entre dans chaque aspect de la vie de Marty, éveillant les soupçons de sa sœur. Ce psy finira par contrôler ses fréquentations, son travail, et même sa vie amoureuse. À tel point que, comme Bonnie (Casey Wilson), on se demande comment fonctionne cette relation alors que Ike devient son « psychiatre, associé et meilleur ami ».

Basée sur une série de podcasts, elle-même tirée d’une histoire vraie, The Shrink Next Door est réalisée par Michael Showalter (We Hot American Summer, The Big Sick) et Jesse Peretz (Girls, Nurse Jackie, New Girl). Au scénario, nous pouvons reconnaître le nom de Georgia Prichett qui s’est illustrée dans des séries telles que Veep ou Succession qui a remporté une flopée d’Emmy en 2020, dont meilleure série dramatique.

The Shrink Next Door tend vers la même direction au vu de ces premières images. Un humour noir se glisse dans cette histoire de manipulation qui se poursuivra pendant une trentaine d’années.

Pour porter cette série, Paul Rudd (Ant-Man) et Will Ferrell (Anchorman) sortiront des sentiers battus pour incarner le Dr. Ike et Marty. Plus habitués aux rôles comiques, ces deux acteurs montrent l’étendue de leur talent dans un registre plus inquiétant et dramatique. Paul Rudd, notamment, dont le visage sympathique le rend immédiatement attachant jouera sans aucun doute avec les attentes des spectateurs pour se jouer d’eux autant qu’il manipule le pauvre et naïf Marty. Kathryn Hahn crève également l’écran dans son rôle de sœur soupçonneuse alors qu’elle est attendue dans le spin-off de WandaVision sur le personnage d’Agatha Harkness.

The Shrink Next Door sera composée de huit épisodes. Les trois premiers seront diffusés le 12 Novembre sur Apple TV+, puis tous les vendredis jusqu’au 17 Décembre.

Emilie Bollache