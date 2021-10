Amazon dévoile la bande-annonce du prochain film de George Clooney avec Ben Affleck et Tye Sheridan, attendu sur la plateforme Prime Vidéo en janvier 2022.

The Tender Bar racontera les débuts dans la vie de J.R. Moehringer (Tye Sheridan) dont le père l’a abandonné alors qu’il n’était encore qu’un bébé. Entouré d’un grand-père (Christopher Lloyd) décrit comme un « vieux con égoïste qui s’intéresse depuis peu à sa famille », J.R. trouvera une figure paternelle auprès de son oncle Charlie (Ben Affleck). Ce barman lui montrera comment devenir la meilleure version de lui-même sans laisser les actions de son père guider son avenir.

Basé sur le roman du même nom paru en 2005, il s’agit des mémoires de J.R. Moehringer sur sa propre enfance et d’une ode à cet oncle qui l’a tant aidé en le poussant vers l’écriture. Devenu journaliste puis écrivain, il gagnera le prix Pulitzer en 2000 pour ses écrits.

Incarné par Tye Sheridan, remarqué dans Ready Player One de Steven Spielberg, cette tranche de vie suivra J.R. jusqu’à sa vingtaine. La bande-annonce laisse apercevoir un Ben Affleck empli de sincérité dans un récit où George Clooney fait s’imbriquer humour et émotion. Son précédent film, Minuit dans l’univers (disponible sur Netflix), s’était déjà tourné dans cette direction malgré son histoire ancrée dans la science-fiction.

La dernière collaboration entre les deux hommes remonte à 2012 avec le film Argo, réalisé par Affleck et produit par Clooney. The Tender Bar marque sa huitième réalisation et la deuxième fois qu’il laisse de côté son rôle d’acteur pour rester exclusivement derrière la caméra après Bienvenue à Suburbicon en 2017. Le scénario est, quant à lui, assuré par William Monahan. Habitué au travail d’adaptation, il a déjà fait ses preuves sur Les Infiltrés, Mensonges d’État, Hors de contrôle et Oblivion.

Amazon diffusera le film sur sa plateforme le 7 Janvier 2022 après une sortie dans les salles américaines en Décembre.

Emilie Bollache