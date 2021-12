Synopsis : Amsterdam, 2021. Dans l’ancienne cachette d’Anne Frank devenue aujourd’hui musée, il se passe quelque chose d’inhabituelle. Kitty, l’amie imaginaire du journal de la jeune juive, a pris vie. Invisible pour les visiteurs le jour, elle se matérialise aux yeux de tous la nuit, hors de la maison. Un soir, elle s’échappe à la recherche de son amie, Anne. Kitty fait ainsi la connaissance de Peter, un jeune homme en marge qui l’aidera à redonner un sens à la vie d’Anne Frank et à son héritage.

♥♥♥♥ ♥

Huit ans après son dernier film, Le Congrès (2013), Ari Folman nous revient avec Où est Anne Frank !. À l’image de son multi-récompensé Valse avec Bachir (2008), le réalisateur israélien s’appuie sur l’illustration pour évoquer un pan important de l’histoire et le devoir de mémoire. Ici, on suit les aventures de Kitty, alter égo d’Anne Frank, à travers une Amsterdam contemporaine et grise où des réfugiés et leurs enfants se battent pour survivre et exister. Une revisite astucieuse du Journal d’Anne Frank, qui permet non seulement de se replonger dans cette trajectoire tristement hors du commun, mais aussi d’adopter un autre regard à l’aune de la crise migratoire actuelle. Il aura fallu huit années à l’équipe d’Ari Folman pour concrétiser cet ambitieux projet, présenté hors compétition au dernier Festival de Cannes. Une collaboration inédite entre le Fonds Anne Frank (légataire unique de l’héritage de la jeune femme), le réalisateur et les créateurs de talents comme la dessinatrice Lena Guberman. Résultat : une œuvre profonde et inédite, puisque c’est la première fois qu’un film sur Anne Frank destiné à un public familial prend vie. Ari Folman, fils de rescapés de la Shoah, propose ainsi une lecture nouvelle du Journal sans en dénaturer l’histoire originelle. Kitty va parcourir Amsterdam à la recherche de son amie Anne. Elle y fait la connaissance de Peter, un activiste et d’Ava, une très jeune immigrée arrivée aux Pays-Bas avec ses parents, après avoir fui son pays en guerre. Très vite, l’amie imaginaire se rend compte que tout porte le nom de son autrice (théâtres, écoles, ponts, etc.), mais que très peu de leçons de son existence ont été tirées.

À leurs côtés, elle défend le droit de la jeune immigrée et des siens de se réfugier dans un pays en paix. Un parallèle très intelligent qui, sans jamais comparer la crise migratoire à la Shoah, met en perspective l’héritage moral de la vie d’Anne Frank, et ce qu’il en reste. Comme l’indique le réalisateur, le point d’exclamation a été préféré au point d’interrogation pour le titre afin d’affirmer le constat que « dans ce monde les enfants continuent d’être victimes de la guerre, comme si rien n’avait changé depuis ».

La candeur teintée d’audace de la jeune Kitty (personnifiée ici pour la première fois), permet aussi d’aborder le thème de la femme dans la société. Trois générations (Anne Frank, Kitty, Ava) se passent le flambeau dans un relais plein de poésie et d’espoir. Sont évoqués également des thèmes comme le passage à l’adolescence ou encore l’amitié. Compilées par Ari Folman et David Polonsky, les informations contenues dans le Journal sont le fruit de nombreux mois de recherches et ont servi de point de départ à la création de ce film d’animation.

La musique de Karen O et de Ben Godwasser est également parfaitement appropriée à l’atmosphère tantôt joyeuse, tantôt pesante et inquiétante. Les dessins sont magnifiques et le film, rythmé, alternant passé et présent dans une atmosphère étonnamment magique compte tenu de la gravité des sujets. S’il permet aux plus jeunes d’entrer dans cette histoire et d’y réfléchir, il manque néanmoins un deuxième niveau de lecture et d’ironie pour embarquer le spectateur plus âgé. Une remarque néanmoins mineure face à la prouesse de ce dessin animé onirique à la limite du documentaire, qui a engagé le travail d’animateurs et de techniciens dans plus de quatorze pays.

Où est Anne Frank ! s’accompagne d’un kit pédagogique pour nous permettre à tous de comprendre et appliquer l’héritage de cette jeune fille juive qui rêvait de devenir écrivaine. Un film documenté, historique et poétique à voir en famille.

Raphaéla Louy