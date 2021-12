La plateforme de streaming récupère les droits des Goonies, film culte des années 80 réalisé par Richard Donner, pour une série dérivée.

Ralenti à cause de la pandémie, le projet est passé de studio en studio, d’abord la Fox puis Warner Bros, avant d’atterrir chez Disney+.

Écrit par Sarah Watson (The Bold Type, Parenthood), Our Time suit Stella Cooper alors qu’elle retourne dans sa ville natale pour y enseigner après avoir échoué à New York, emportant un lourd secret avec elle. Là-bas, elle retrouve l’inspiration en aidant trois élèves à réaliser leur rêve : tourner un remake plan par plan de leur film préféré, Les Goonies. Cette passion inspire toute la ville en manque d’espoir dans cette lettre d’amour au cinéma.

Ainsi présenté, il est clair que le but d’Our Time est moins de réinventer le classique qui a bercé l’enfance de nombreux enfants, encore à ce jour, que de retrouver l’état d’esprit du film.

Sorti en 1985, Les Goonies relate comment une bande de copains découvre une carte aux trésors dans le grenier de l’un d’eux. Motivé à l’idée de trouver de l’argent afin d’éviter que leur quartier ne soit rasé par un promoteur immobilier, le groupe se lance dans cette expédition, sans savoir qu’ils vont trouver sur leur chemin les terribles Fratelli, évadés de prison. Ce récit d’aventures est rentré en 2017 dans le National Film Registry en sa qualité de film culturellement, historiquement et esthétiquement significatif.

Véritable symbole d’une image de l’enfance et de ses possibilités dans les années 80, Les Goonies vient d’une idée originale de Steven Spielberg, d’un scénario écrit par Chris Columbus (Maman, j’ai raté l’avion) et d’une réalisation signée Richard Donner (Superman). Autrement dit, des maîtres qui ont su traiter l’enfance intelligemment et de manière plus adulte. Portés par Sean Astin (Le Seigneur des Anneaux) et Josh Brolin (Dune), Les Goonies s’est rapidement fait une place dans la culture populaire et est devenu un objet nostalgique à part entière.

Aucune surprise donc dans l’annonce de son « remake », qui n’en est pas vraiment un. Our Time devrait plutôt mettre en scène des personnages, tout aussi attachants et mélancoliques, plongés dans cette période de l’histoire. Cette construction n’est d’ailleurs pas sans rappeler une autre série Disney + : High School Musical : The Musical. Sous la forme d’un faux documentaire, elle suit des lycéens mettant en scène une comédie musicale basée sur le célèbre film de Disney Channel. Une manière d’approcher l’original sans froisser les fans de la première heure.

Our Time aura donc l’ambition de ressembler au Goonies sans l’être tout à fait. Refusée par plusieurs chaînes, la future série est un exemple de la nouvelle économie qui tapisse le paysage télévisuel. De nombreux studios revendent leurs échecs à des services de streaming qui ont plus de facilité à attirer une tranche d’âge jeune. Tel a été le cas pour Shadowhunters, Riverdale, Lucifer ou encore You, tous au catalogue de Netflix, ce qui leur a permis de rencontrer le succès. À voir s’il en sera de même pour Our Time.

Emilie Bollache