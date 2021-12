Trois ans après The Lighthouse, Robert Eggers revient avec un récit viking empreint de violence et de vengeance avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman et Anya Taylor-Joy, attendu en avril 2022.

Situé au Xe siècle, The Northman raconte la quête d’Amlet (Alexander Skarsgård), prince viking dont le père (Ethan Hawke) a été assassiné par son oncle Fjölnir. Déterminé à récupérer son royaume et sauver sa mère (Nicole Kidman), Amlet ne reculera devant rien pour se venger.

Les premières images de The Northman dévoilent une image soignée et âpre. Ses nuances de blanc, gris et noir donnent la sensation d’un rendu en noir et blanc, renforcée par des décors naturels et la caméra de Robert Eggers. Celui-ci retrouve ses gros plans sur les visages des personnages afin de renforcer leurs expressions associées à un arrière-plan neutre qui renvoie au mysticisme qui englobe cette quête.

Brutal et ensorcelant, ce troisième long-métrage de Robert Eggers s’annonce dans la lignée de ses deux précédentes réalisations, très remarquées par le public et la critique, et pourtant placées dans un registre différent. En 2015, The Witch avec Anya Taylor-Joy était un film d’horreur médiéval. En 2019, The Lighthouse, porté par Willem Dafoe et Robert Pattinson, était un drame psychologique et aliénant en noir et blanc sur deux gardiens de phare.

Des thématiques et des acteurs à nouveau présents dans The Northman qui, au vu de son résumé et du nom de son protagoniste, est inspiré du chef-d’œuvre de William Shakespeare, Hamlet. Cette pièce de théâtre du XVIe siècle raconte comment un prince jure au fantôme de son père de venger sa mort de la main de son oncle et simule la folie dans le but d’écarter toute suspicion à son égard tandis qu’il fomente son plan. Ici transposé à l’ère viking, ce drame, maintes fois adapté au cinéma, devrait obtenir un souffle d’originalité d’après la violence apportée par Robert Eggers et perceptible dans la bande-annonce.

Le réalisateur s’entoure d’Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke et la chanteuse Björk, en plus de diriger une nouvelle fois Willem Dafoe (Spider-Man : No Way Home) et Anya Taylor-Joy (Le Jeu de la Dame).

Robert Eggers signe également le scénario qu’il coécrit avec Sigurjón Birgir Sigurðsson, dit Sjón, un poète islandais, parolier de Björk et compositeur de la bande originale de Dancer in the Dark de Lars Von Trier qui lui valut une nomination pour les Oscars.

The Northman est annoncé pour avril 2022 dans les salles de cinéma.

Emilie Bollache