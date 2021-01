L’acteur américain de cinquante ans rejoint le casting de la nouvelle minisérie de Disney+, Moon Knight, adaptée du comics Marvel, et prendra les traits de l’antagoniste.

La star de Training Day et de la trilogie Before, l’interprète de Tesla et plus récemment de l’abolitionniste John Brown dans Good Lord Bird (minisérie qu’il a d’ailleurs créée et produite, diffusée sur Showtime), rejoint ainsi Oscar Isaac, qui incarnera le rôle de super-héros Marc Spector. Il s’agira pour Ethan Hawke, l’un des piliers des productions indépendantes, d’une première incursion dans l’univers super-héroïque qu’il dénigrait pourtant il y a quelques années.

Selon The Playlist, via The Hollywood Reporter, si le rôle attribué n’est pas encore précisé, il y a de fortes probabilités pour qu’il incarne Raoul Bushman, le plus tenace ennemi de Marc Spector, alias Moon Knight, ou son frère Randall Spector, aka Shadow Knight, doté lui aussi de pouvoirs surnaturels.

Le personnage de Marc Spector a été conçu par Doug Moench, connu pour son travail sur Batman et Black Mask, et le dessinateur Don Perlin. Il apparaît dans le numéro 32, Werewolf by Night, paru en août 1975. Il évoluera par la suite dans l’univers des comics et fera partie des nombreux super-héros fortement inspirés par Batman.

Ainsi, Marc Spector est d’abord boxeur professionnel puis mercenaire chez les Navy Seals. C’est d’ailleurs lors d’une mission près de la frontière égyptienne que son équipe et prise dans une embuscade. Laissé pour mort dans le temple d’un pharaon, il revient à lui et dit se prénommer Khondou, le Chevalier de la Lune. C’est ainsi que né Moon Knight, Dieu de la Lune et exécuteur de la vengeance selon la mythologie égyptienne.

Au casting, on retrouve aussi dans le premier rôle féminin May Calamawy, vue dans la série Ramy (diffusée sur Hulu).

Le début du tournage aura lieu en mars, et devrait se dérouler dans les studios Marvel, en Europe, notamment à Budapest, au Royaume-Uni et au États-Unis. Le terrain de jeu principal de Moon Knight est New York, contrairement à Daredevil dont l’action se déroule à San Francisco.

Six épisodes sont annoncés, à l’instar des miniséries Loki et Faucon et le Soldat de l’hiver. Aux manettes, on retrouve le réalisateur égyptien Mohammed Diab, derrière la série Clash et le film Les Femmes du bus 678, fable sur le harcèlement sexuel dans les transports en commun au Caire. Il collaborera avec les réalisateurs indépendants, Justin Benson et Aaron Moorhead, à qui l’on doit The Endless sortie en 2017, drame fantastique ou deux frères retournent dans la secte où ils ont grandi.

La diffusion de Moon Knight est prévue sur Disney+ en 2022. D’ici là, on retrouvera Ethan Hawke dans The Northman, prochain film de Robert Eggers (The Lighthouse, The Witch), avec au casting Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Alexander Skarsgård, Claes Bang et Bjork.

Lydie Hans