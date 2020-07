Le réalisateur américain retrouve Ethan Hawke après les shakespeariens Hamlet et Cymbeline pour son biopic de l’inventeur d’origine serbe Nikola Tesla. Découvrez la bande-annonce du film prévu pour août prochain.

Michael Almereyda (Experimenter) consacre un drame à la figure fascinante du roi de l’électricité, connu pour ses travaux spectaculaires sur le courant. Dans le rôle-titre de Tesla, présenté à Sundance en janvier, Ethan Hawke, familier du cinéaste depuis leurs collaborations sur Hamlet, adaptation de l’œuvre de Shakespeare transposée en l’an 2000, et Cymbeline, également adapté du dramaturge.

Selon les détails partagés par le Festival du Film de Sundance, le long-métrage écrit et dirigé par Almereyda sera centré sur plusieurs points majeurs de la carrière de l’ingénieur, dont ses difficultés à mettre au point son système électrique révolutionnaire, sans fil et d’une ampleur mondiale.

Ses rapports parfois houleux avec ses pairs seront dépeints. Comme les divergences qui l’opposent à son collègue dans les années 1880, l’illustre inventeur Thomas Edison (Kyle MacLachlan), autre sommité de l’électricité, qui préfère camper sur ses positions et défendre le courant continu plutôt que de concéder les qualités du courant alternatif que met en avant Tesla pour pallier les défaillances de son réseau électrique alimentant la ville de New-York.

Le biopic reviendra également sur sa collaboration avec son patron, George Westinghouse (Jim Gaffigan), qui le soutiendra par la suite dans sa lutte publique contre Edison, ainsi que ses tentatives pour se rapprocher du ponte financier J.P Morgan (Donnie Keshawarz), qui participe au financement de sa tour de transmission sans fil, et dont la fille Anne (Eve Hewson) lui voue une admiration particulière.

Comme le révèle le premier trailer sorti le 10 juillet, cette dernière tient le rôle de narratrice, et présente la personnalité audacieuse et visionnaire de Tesla, passionné par les possibilités qu’offre l’énergie électrique. Un film bien accueilli à Sundance qui, à l’image de son sujet, semble déjà mettre l’accent sur la lumière des scènes, plongées dans la pénombre et éclairées aux lampes à pétrole, soudainement ravivées par la lumière vive des expériences de l’inventeur.

Prochainement au casting de la minisérie The Good Lord Bird, Ethan Hawke succède à David Bowie (Le Prestige) et Nicholas Hoult (The Current War) dans la peau du prodige aux mille idées, cité, entre autres œuvres, dans Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch pour son génie.

Distribué par IFC Films, Tesla sortira le 21 août prochain aux États-Unis, et ne dispose pas encore de date française.