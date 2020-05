Le premier trailer de la minisérie créée et menée par l’acteur Ethan Hawke pour Showtime le montre méconnaissable dans le costume de John Brown, adepte des raids anti-esclavagistes dans l’Amérique du XIXe siècle.

Ethan Hawke hirsute, en prédicateur habité, abolitionniste de l’esclavage. Aucun doute, le premier trailer de la série Showtime The Good Lord Bird, adaptée du roman éponyme de James McBride, frappe fort.

La minisérie créée et produite par Ethan Hawke lui-même comptera sept épisodes diffusés à partir du 9 août prochain sur la chaîne américaine.

Le programme devrait reprendre l’histoire de John Brown, personnage controversé du milieu du XIXe siècle, partisan de l’insurrection sanglante pour abolir l’esclavagisme aux États-Unis. Ce dernier, vivant dans une famille composée de Noirs-Américains, a mené des massacres de colons esclavagistes avec plusieurs de ses hommes, et fût condamné à mort par l’État de Virginie.

Il comptera parmi ses défenseurs l’auteur Victor Hugo, qui lui dédiera une lettre ouverte pour tenter d’obtenir sa grâce, en vain. L’écrivain, alors en exil, ira de ses plus belles comparaisons pour défendre la cause de Brown, s’attirant les foudres de nombreux opposants outre-Atlantique : « Oui, que l’Amérique le sache et y songe, il y a quelque chose de plus effrayant que Caïn tuant Abel, c’est Washington tuant Spartacus. », écrit-il dans son courrier en 1859.

Un engagement qui aurait mis le feu aux poudres avant la guerre de Sécession, et qui explique les mœurs extrêmes que prête au héros incarné par Hawke la bande-annonce sortie le 13 mai.

Le trailer explosif au style coenien, voire tarantinesque, annonce un beau moment de télévision, servi par une reconstitution historique scrupuleuse, et une distribution où l’on retrouve Ellar Coltrane, le fils du personnage joué par Ethan Hawke dans Boyhood, mais également Maya Hawke, la vraie fille de l’acteur. Steve Zahn (Dallas Buyers Club), Wyatt Russell (22 Jump Street), Orlando Jones (American Gods), et Daveed Diggs (The Get Down) – dans le rôle de Frederick Douglass, futur homme politique et ancien esclave Noir -, complètent le casting.

Le premier épisode de The Good Lord Bird sortira le 9 août sur Showtime.