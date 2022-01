Disney lance les festivités du Marvel Cinematic Universe pour l’année 2022 avec le premier trailer de sa nouvelle série Moon Knight, avec Oscar Isaac et Ethan Hawke, attendue fin mars sur sa plateforme.

Après une année marquée par le lancement de séries Disney + sur le développement de personnages déjà apparus lors des films (WandaVision, Loki et Hawkeye), Moon Knight marque l’introduction d’un nouveau héros.

Oscar Isaac (Star Wars) incarne ainsi Marc Spector, un ancien soldat souffrant apparemment d’un dédoublement de personnalité qui l’empêche de différencier le réel de ses rêves.

La bande-annonce commence par nous présenter les troubles du sommeil dont il souffre et qui le pousse à s’enchaîner à son propre lit. Travaillant sous le nom de Steven dans un musée, il semble possédé par le Dieu de la Lune Khonsou.

Jouant sur les reflets afin de sous-entendre les différentes personnalités qui habitent Marc, Moon Knight présente également Ethan Hawke en grand méchant. Ce chef de culte pousse le personnage principal à embrasser le chaos dans son esprit.

Créé en 1975 par le scénariste Doug Moench et le dessinateur Don Perlin, Marc Spector est d’abord présenté comme un mercenaire américain mort en Égypte à la suite d’une révolte contre son escouade qui souhaitait tuer des civils. Ressuscité grâce au Dieu de la Lune Khonsou, il devient son avatar sur Terre. De retour à New York et habité par un esprit de vengeance, il prend l’identité de Steven Grant, un financier réputé. La nuit, il devient un justicier masqué. Tuant les criminels au lieu de les remettre à la justice, Moon Knight est qualifié de meurtrier par les Avengers qui le renient en tant que héros.

Sa série de comics est relancée en 2006 avec une dimension psychologique, voie que semble emprunter son adaptation télévisuelle. Ne possédant pas de pouvoirs, bien que la présence du Dieu égyptien en lui décuple ses réflexes en fonction des phases de la Lune, Marc Spector est souvent associé à Batman de l’univers DC à cause de ses nombreux gadgets et son alter ego d’homme riche.

Moon Knight pourrait ainsi se distinguer des autres héros Marvel grâce à ses démons intérieurs et sa soif de vengeance. Néanmoins, Disney souhaitant rester un divertissement tout public, il serait étonnant que cette nouvelle série se tourne dans cette direction.

Composée de six épisodes, cette série créée par Jeremy Slater sera disponible à compter du 30 mars 2022.

Emilie Bollache