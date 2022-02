Résumé : Les films de Laurent Cantet abordent des questions politiques et sociales brûlantes, lui conférant une place centrale dans le cinéma français. Il filme les acteurs et les actrices ensemble et élabore ainsi une dialectique extrêmement précise et sensible entre individus et groupe. De Ressources humaines (2000) à Arthur Rambo (2021), il observe la société droit dans les yeux, sans donner de leçon, offrant des clefs pour comprendre le monde moderne dans toute sa complexité.

Si le nom de Laurent Cantet fut découvert par le grand public au moment de la sortie de Entre les murs (2008) qui lui permit d’obtenir la Palme d’Or, sa filmographie était déjà riche de plusieurs productions qui avaient affirmé la singularité d’une écriture audio-visuelle dont l’acuité s’affirme encore aujourd’hui avec Arthur Rambo (2021). Critique de cinéma aux Inrockuptibles et chez Trois Couleurs, Marilou Duponchel introduit d’une bien belle manière ce livre d’entretiens en revenant de façon précise et concise sur l’ensemble des facettes de l’œuvre de Cantet. Des grandes thématiques aux enjeux de mise en scène en passant par la caractérisation des rôles et le traitement dramaturgique des espaces (et des époques), l’auteure signale l’originalité d’une démarche qui sut affirmer son indépendance tout en parvenant à s’adapter aux contingences de chaque production. Ce souci de précision est aussi celui qui détermine la qualité des conversations menées par Quentin Mével, délégué général de l’Acrif. Remontant jusqu’aux premiers courts métrages de Cantet (Tous à la manif [1994] ; Jeux de plage [1995]), le dialogue met en évidence la lucidité d’une œuvre à la souplesse intransigeante. Conscient de la pérennité des problématiques qui traversent sa filmographie, Cantet n’hésite pas à adopter la démarche de l’auto-analyse. Décrivant sa manière de guider et de se laisser porter par ses acteurs et ses scénarios, le réalisateur prend soin de rappeler l’importance de ses collaborateurs de création dans le développement et la mise en forme de ses projets. C’est aux côtés de ses scénaristes et de ses chefs-opérateurs mais aussi de ses décorateurs que la rencontre entre le réel et l’imaginaire peut s’établir.

Jouant un rôle essentiel dans le cas d’un film historique comme Foxfire (2013), l’importance que Cantet confère au crédible demeure vraie pour ses drames fondés sur des faits divers. L’accomplissement de L’Emploi du temps (2001) et d’Arthur Rambo repose moins sur une lourde documentation que sur la manière dont fut abordée la réalité des personnages. Se refusant à signer des biopics, Cantet considère le réel comme le fruit d’un travail sur le fil, qui se construit à la fois au moment du tournage à travers la réalité de situations nées au moment des répétitions et des improvisations et durant la phase du montage qui impulse le rythme définitif de l’œuvre.

Surtout, le cinéaste impressionne par son désir de maintenir la possibilité du changement à l’intérieur des différentes étapes de sa création. Ouvert à l’aléatoire et aux possibilités offertes par la découverte d’un nouvel environnement, le cinéma de Cantet affirme une puissance d’adaptation qui renvoie à la fois à la matière première de nombre de ses productions et à la façon dont le cinéaste parvient à se ressaisir des voix de celles et ceux qui l’accompagnent. Cette capacité traverse pareillement la forme de ce petit ouvrage qui à travers le simple échange dialogique parvient à restituer la valeur chorale d’une filmographie unique en son genre.