Synopsis : Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de l’identifier, personne ne semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, plus ancienne et plus intime.

♥♥♥♥ ♥

En choisissant de consacrer son nouveau film à la figure de Maigret, Patrice Leconte dénude un mythe tout en respectant sa nature première. Interprété par Gérard Depardieu, qui prouve à nouveau que la maturité n’a fait que bonifier son jeu, le célèbre inspecteur révèle sa part humaine et rappelle ainsi son originalité première. D’où le titre épuré du film : Maigret est avant tout un film sur le personnage, un portrait autant qu’une ode macabre. Sous la plume du romancier Georges Simenon, le héros se présentait comme un être taciturne, moins véloce en apparence que son célèbre homologue britannique, Sherlock Holmes, mais bien plus profond dans la caractérisation de son comportement. Cette profondeur, Leconte la préserve, en fait la matière première de son récit qu’il enrichit par l’apport de l’image. La photographie de Yves Angelo se partage entre crudité et surnaturel. Les plages d’ombre et de brouillard, les contrastes que transpercent les raies de lumière se présentent, aux côtés de Maigret, comme les principaux acteurs de l’enquête. C’est celle-ci justement qui réactualise le parcours du personnage et rattache sa personnalité à notre présent. Leconte a bien compris en quoi le cadre du film historique et le travail d’adaptation se rapportent à un geste de transposition qui peut se montrer capable de réfléchir et commenter notre époque. La jeune victime rejoue le drame d’une féminité meurtrie dans ses espoirs et trahit par un univers masculin seulement animé par ses pulsion égoïstes.

Maigret, lui aussi, se retrouve isolé et atteint dans sa chair. La vision de la mort lui rappelle sa propre fille disparue et son enquête policière prend bien vite la forme d’une quête aux accents hugoliens. Entre le cadavre et le héros, le lien n’est pas que métaphorique. La démarche lourde, pesante, de Depardieu, la lassitude qui attaque ses membres et la fatigue qui prend d’assaut ses traits lui donnent l’apparence d’un spectre en devenir. D’où la poésie lugubre qui anime ce beau récit cinématographique qui est d’abord celui d’une mort en sursis.