Après des photos en janvier dernier d’Elle Fanning dans la peau de Michelle Carter, c’est maintenant un teaser qui est dévoilé par la plateforme afin d’officialiser la sortie des trois premiers épisodes le 29 mars.

Huit ans auparavant, en 2014, les États-Unis sont secoués par l’affaire Commonwealth vs. Michelle Carter. Cette jeune femme de 17 ans est accusée d’homicide à l’encontre de Conrad Roy III, retrouvé mort dans sa voiture. Ce qui ressemble à un suicide se transforme en enquête judiciaire lorsque des centaines de messages de Michelle Carter, l’encourageant à mettre fin à ses jours, sont retrouvés sur son portable. La question de sa responsabilité est alors soulevée.

Le teaser de The Girl From Plainville laisse d’abord apparaître une Elle Fanning sous le choc au moment d’annoncer la mort de Conrad à ses parents, complètement ignorants de la relation qui le liait à leur fille.

Une introduction annonçant d’emblée le thème de la série : une société perdue face aux conséquences des écrans sur les relations sociales. Quand une journaliste interroge les raisons qui auraient pu pousser une jeune fille de 17 ans à souhaiter la mort de son petit ami, cette dernière rétorque qu’il s’agit d’une histoire d’amour.

En effet, tandis que la justice tente de rattraper son retard en matière de responsabilité sur Internet dans une totale incompréhension, la nouvelle génération n’a jamais autant pris au sérieux ce qui se déroule sur leurs écrans. L’article de Jesse Barron, dont est tiré The Girl From Plainville, révèle que le couple se considérait tels des Roméo et Juliette des temps modernes et avait prévu de mourir ensemble afin de mettre fin à leur mal-être dû à des antécédents dépressifs.

La série devrait s’intéresser au procès de Michelle Carter, incarnée par Elle Fanning (The Neon Demon, The Great) qui ne cesse de démontrer ses talents d’actrice. À ses côtés, Chloé Sevigny (We Are Who We Are) interprétera Lynn Roy, la mère de Conrad ; Cara Buono (Stranger Things) et Kai Lennox (The Walking Dead: World Beyond), les parents de Michelle ; et Colton Ryan (Cher Evan Hansen), son avocat Joseph Cataldo.

The Girl From Plainville compte huit épisodes. Les trois premiers seront diffusés le 29 mars, puis un par semaine jusqu’au 3 mai. En France, la série est attendue sur Starzplay.

