La mode des univers alternatifs s’étend au-delà du Marvel Cinematic Universe avec Everything Everywhere All at Once qui embarque Michelle Yeoh dans différentes versions d’elle-même par Dan Kwan et Daniel Scheinert, plus connus sous le nom Daniels.

Evelyn Yang (Michelle Yeoh), patronne d’une laverie épuisée, n’arrive pas à remplir sa déclaration fiscale alors qu’elle est enrôlée dans le but de vaincre une force maléfique à travers le multivers.

La bande-annonce loufoque d’Everything Everywhere All at Once nous montre la multitude de mondes que devra explorer le personnage de Michelle Yeoh (Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux), tous plus différents les uns que les autres. Jamie Lee Curtis (Halloween Kills) y interprète un agent du fisc au nom improbable, Deirdre Beaubeirdra.

« Immédiatement après la signature de son contrat, elle nous envoyait par SMS des photos de tenues et de coiffures étranges », explique Daniel Scheinert, l’un des réalisateurs. « Il y avait une photo d’un auditeur que Dan Kwan [le second réalisateur] avait trouvé en ligne et Jamie disait : « C’est incroyable, s’il te plaît, laisse-moi lui ressembler ». Et cette photo est devenue la référence pour la coiffure et la tenue. »

Selon les cinéastes Daniels, l’actrice a insisté afin d’être aussi réelle que possible et laisser apparaître son ventre : « Dans le monde, il y a une industrie, une industrie d’un milliard de dollars, qui consiste à cacher des choses. Tout est fait pour dissimuler la réalité sur qui nous sommes. Et ma consigne était : je veux qu’il n’y ait rien à cacher. Je rentre mon ventre depuis que j’ai 11 ans, quand tu commences à être conscient des garçons et de ton corps, et que les jeans sont super serrés. J’ai décidé d’abandonner et de relâcher tous les muscles que j’avais l’habitude de contracter pour cacher la réalité. C’était mon objectif. »

Everything Everywhere All at Once est écrit et réalisé par le duo Dan Kwan et Daniel Scheinert, plus connu sous le nom Daniels (Swiss Army Man). Il s’agit de leur deuxième long-métrage ensemble, après s’être fait un nom dans la réalisation de clips musicaux.

Actuellement sans date de sortie en France, le film est attendu aux États-Unis pour le 8 avril dans les salles de cinéma.

Emilie Bollache