L’acteur Hugh Bonneville a révélé sur son compte Twitter que Volodomyr Zelensky avait prêté sa voix à Paddington dans les films sortis en 2014 et 2017.

Tiré de livres pour enfants parus en Angleterre à partir de 1956, l’ours Paddington est une figure de la littérature enfantine anglaise. Deux films ont été réalisés à ce jour par Paul King avec Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Julie Walters, Nicole Kidman, Peter Capaldi, Hugh Grant et Ben Whinshaw pour le doublage du petit ourson.

C’est sur Twitter dimanche dernier qu’Hugh Bonneville a partagé avec étonnement que le président Volodomyr Zelensky avait également doublé l’ours pour la sortie des films en Ukraine : « Jusqu’à aujourd’hui, je n’avais aucune idée de qui était la voix de @paddingtonbear en Ukraine. En mon nom, merci Président Zelenskiy. », a-t-il écrit dans un message ayant attiré plus de 42 000 likes.

L’acteur a également rendu publique une vidéo promotionnelle où l’on peut voir le futur président de l’Ukraine parler du film : « Bonjour à mes chers amis. Moi, Volodymyr Zelensky, je prêterai ma voix au merveilleux, charismatique et amical ours Paddington. [C’est un film] que vous pouvez aller voir avec toute votre famille, et tout le monde l’appréciera quel que soit son âge. »

Le politicien de 44 ans a déjà une carrière à la télévision derrière lui avec son rôle dans la série humoristique Serviteur du peuple dans lequel il incarne un professeur d’histoire qui se retrouve président de l’Ukraine. Son personnage de chef de l’État intègre, proche du peuple, et luttant contre une élite corrompue, lui confère une forte popularité au sein de l’opinion publique ukrainienne. La troisième saison de Serviteur du peuple a d’ailleurs été diffusée juste avant l’élection présidentielle de 2019 qu’il remporte.

Emille Bollache